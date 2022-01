Lindner will EEG-Umlage "schnellstmöglich" abschaffen

Für die Verbraucher in Deutschland könnte die sogenannte EEG-Umlage schon früher wegfallen als bisher geplant. Als Reaktion auf die gestiegenen Stromkosten will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sie so schnell wie möglich abschaffen.

EEG-Ende laut Koalitionsvertrag eigentlich erst 2023

"Wenn es nach mir geht schon in ganz wenigen Wochen", sagte der FDP-Vorsitzende am Montag in der ARD. Die Menschen spürten die Inflation, die auf die teure Energie zurückgehe. "Jetzt muss konkret gehandelt werden", forderte Lindner. Die Abschaffung der EEG-Umlage reiche aber nicht aus. "Weitere Maßnahmen müssen folgen." Als Beispiel nannte er steuerliche Erleichterungen, etwa bei der Einkommenssteuer.

Die EEG-Umlage ist der Strompreis-Aufschlag für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Umlage war zu Jahresbeginn von 6,5 auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde gesenkt worden. Die bisherigen Pläne der Ampel-Koalition sehen vor, dass die auf den Strompreis erhobene Umlage ab 2023 dann ganz entfallen und dann aus dem Bundeshaushalt finanziert werden soll.

Inflationsrate 2021 auf Höchststand

Mit im Schnitt 3,1 Prozent hatte die Inflation in Deutschland im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit 1993 erreicht. Im Jahr 2020 hingegen hatte die Inflationsrate noch bei 0,5 Prozent gelegen.

Am Montagnachmittag veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung zur Entwicklung im Januar. Die Bundesregierung geht für das Gesamtjahr 2022 derzeit von einer Teuerungsrate von im Durchschnitt 3,3 Prozent aus. Erst 2023 werde wieder eine Entwicklung hin zum Ziel der Europäischen Zentralbank gelingen, die eine Inflation von zwei Prozent anstrebt.

Frage nach der Sicherstellung der Energieversorgung

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits vergangene Woche gesagt: "Wenn es möglich ist, die Abschaffung der EEG-Umlage vorzuziehen, dann sollte das probiert werden." Die Abschaffung der Umlage werde den Anstieg der Energiepreise aber nur dämpfen. Man müsse weitere Lösungen finden, die ganz wesentlich im Ausbau der erneuerbaren Energien lägen.

Industriepräsident Siegfried Russwurm kritisierte: Habeck "bleibt noch zu wenig konkret in der Frage, wie wir die Energieversorgung sicherstellen, wenn die Erneuerbaren gerade nicht einspeisen." Nach seiner Einschätzung muss Deutschland in die erneuerbaren Energien und in Gaskraftwerke als Übergangslösung "bis 2030 pro Jahr rund 100 Milliarden Euro, insgesamt 860 Milliarden Euro" stecken. Das gelinge nur, wenn auch private Investoren gewonnen werden könnten.

Senkung der Strompreise gefordert

Russwurm verlangte erneut eine drastische Senkung der Strompreise. "Akuter Handlungsbedarf besteht in der Belastung durch Netzentgelte und die Stromsteuer. Daher müssen diese deutlich abgesenkt werden", sagte er der Funke-Mediengruppe.

Mit der Abschaffung der EEG-Umlage allein würden die Unternehmen noch nicht an einen global wettbewerbsfähigen Strompreis herankommen. Als sinnvoll bezeichnete er einen Strompreis von vier Cent pro Kilowattstunde.