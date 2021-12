Lindner verteidigt Umschichtung im Bundeshaushalt

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den 60 Milliarden Euro schweren Nachtragshaushalt für 2021 verteidigt. Im Bundestag sagte der FDP-Politiker, es gehe um den Weg aus der Krise. Viele Investitionen seien in der Corona-Krise ausgefallen. Dies müsse nun nachgeholt werden.

Investitionen trotz Schuldenbremse

Deutschland dürfe bei der Transformation der Wirtschaft Richtung Klimaneutralität nicht noch mehr Zeit verlieren. Es brauche jetzt private und öffentliche Investitionen. Lindner zufolge geht es in den nächsten Jahren um einen Spagat aus mehr Investitionen für Klimaschutz und Digitalisierung, aber auch die Schuldenbremse ab 2023 wieder einzuhalten. Beides sei für die Bundesregierung verbindlich. "Wir brauchen den Mut zum Aufbruch", so Lindner im Parlament.

Der SPD-Haushaltsexperte Dennis Rohde sagte, die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP müsse jetzt handeln, sonst würden später viel höhere Kosten anfallen. Zudem wäre der Aufschwung in Gefahr. Die Pandemie sei auch noch nicht vorbei. Man werde nicht beim Gesundheitsschutz sparen.

Union gegen Nachtragsetat

Die Union als größte Oppositionspartei im neuen Bundestag forderte Lindner auf, den Nachtragshaushalt zurückzuziehen. Der CDU-Politiker Christian Haase sprach von Taschenspielertricks. Aus Corona-Krediten würden einfach Klima-Kredite gemacht, die nichts mit der Pandemie zu tun hätten. So werde die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse, die allerdings wegen der Corona-Krise ausgesetzt ist, aufgeweicht. "Ich halte den Nachtragshaushalt für verfassungswidrig", sagte Haase in der Debatte.

Lindner plant, 60 Milliarden Euro an Krediten im Haushalt so umzuschichten, dass sie zum Jahresende nicht verfallen, sondern in den kommenden Jahren weiter genutzt werden können. Die für 2021 genehmigten, aber nicht gebrauchten Kredite sollen in einem Klima- und Transformationsfonds sozusagen auf die hohe Kante gelegt werden. Das Geld soll dann für Klimaschutz und Digitalisierung eingesetzt werden.