Lindner sieht keinen Spielraum für Rabattaktionen im Nahverkehr

69 Euro? Null Euro? Oder sozial gestaffelt? In der Diskussion um ein mögliches Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket sind die Fronten verhärtet. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) weigert sich mit Verweis auf die Schuldenbremse nach wie vor, eine Nachfolge-Regelung für das Neun-Euro-Ticket zu finanzieren. Dafür stünden in der Finanzplanung keine Mittel zur Verfügung, sagte Lindner der Augsburger Allgemeinen.

Lindner: Unfair gegenüber Menschen auf dem Land

Menschen auf dem Land, die keinen Bahnhof in der Nähe hätten und auf das Auto angewiesen seien, würden den günstigen Nahverkehr außerdem mitfinanzieren. Das sei nicht fair, erklärte der FDP-Politiker. Sein Parteikollege, Bundesverkehrsminister Wissing, lobt das Ticket zwar als Erfolg, betonte aber, die Länder müssten sehen, wie sie das finanzieren wollen. Die Bundesländer sind grundsätzlich bereit, ein Nachfolgeangebot mitzufinanzieren. Das bisherige 9-Euro-Ticket war Teil eines Entlastungspakets zur Abmilderung der Folgen aus der Energiekrise.

Bernreiter gegen Nachfolge-Ticket, aber für Tankrabatt

In Bayern ist man anderer Meinung: Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hat klargestellt, man sehe bei der Finanzierung eines Nachfolgemodells den Bund in der Pflicht. Außerdem fordert Bernreiter die Fortsetzung des Tankrabatts. Noch bis Ende August gilt das aktuelle Modell: Bahnreisende können für neun Euro im Monat den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland nutzen. Unter anderem dringen Umweltverbände auf ein vergünstigtes Ticket in öffentlichen Verkehrsmitteln.