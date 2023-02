Lindner plant offenbar Milliardenentlastung für Unternehmen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bereitet Medienberichten zufolge ein Steuerpaket vor, das Unternehmen in zweistelliger Milliardenhöhe entlasten soll. Jedoch ist im Bundesfinanzministerium nach Angaben eines Sprechers noch keine Entscheidung über den Umfang und das Entlastungsvolumen gefallen.

Zweistellige Milliardenentlastung "zum jetzigen Zeitpunkt falsch"

"Die Feststellung, ein zweistelliges Milliardenvolumen werde geplant, ist daher zum jetzigen Zeitpunkt falsch", sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag zu einem entsprechenden Bericht des "Spiegel". Die Konkretisierung der Instrumente dauere an. Lindner hat demnach noch keine Festlegung getroffen. "Die Hausleitung wurde mit Entscheidungen noch nicht befasst", sagte der Sprecher zu Reuters.

Entlastungspaket soll wohl Ende März präsentiert werden

Der "Spiegel" berichtete ohne Angabe von Quellen, Lindner wolle die Wirtschaft in zweistelliger Milliardenhöhe entlasten. Die Eckwerte seines Programms wolle Lindner Ende März vorlegen. Der Minister wolle für Personengesellschaften die Besteuerung von Gewinnen verringern, sofern sie in der Firma blieben.

Lindner plant Vereinfachung

Derzeit würden Gewinne von Kapitalgesellschaften nur etwa halb so hoch belastet. Lindner sehe darin eine Schieflage, die er beheben wolle. Laut "Handelsblatt" wird an eine Vereinfachung gedacht. Eine Steuersatzsenkung auf einbehaltene Gewinne sei nach Einschätzung aus dem Finanzministerium mit den Koalitionspartnern SPD und Grüne wohl nicht zu machen.

Die Maßnahme soll demnach anders als bei der üblichen steuerlichen Förderung auch Firmen zugute kommen, die Verluste schreiben. Sie könnte 2024 eingeführt werden.

Vorhaben nur zum Teil in Koalitionsvertrag verankert

Bei dem Vorhaben kann sich Lindner nur zum Teil auf Absprachen im Koalitionsvertrag berufen. Eine steuerliche Förderung etwa für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung hatten SPD, Grüne und FDP unter dem Schlagwort "Superabschreibungen" im Koalitionsvertrag vereinbart.

Die Entlastungen dürften vor allem 2024 greifen und damit die Planungen für den Haushalt nächsten Jahres betreffen.

Prämien für Klimaschutz

Geplant sind dem "Spiegel"-Bericht zufolge demnach Prämien für Investitionen in Klimaschutz. Zur Digitalisierung sei eine spezielle Abschreibungsregelung vorgesehen. Auch alle anderen Unternehmen sollten günstigere Bedingungen für Abschreibungen ihrer Kosten bei der Steuer bekommen. Den Verlustvortrag, mit dem Unternehmen Verluste steuermindernd auf künftige Jahre verteilen können, wolle Lindner großzügiger gestalten. Ausgebaut werden solle die Forschungsförderung.

Entlastung unter dem Titel "Wettbewerbsstärkungsgesetz"

Auch das "Handelsblatt" berichtete über Details des "Wettbewerbsstärkungsgesetzes", das derzeit in Lindners Ministerium ausgearbeitet werde. Das Volumen der Forschungsförderung könnte sich demnach von derzeit rund 1,4 Milliarden Euro jährlich verdoppeln.

Kanzler Scholz hält sich aus Streit von Lindner und Habeck heraus

Aus der Ampel-Koalition war in dieser Woche ein scharf formulierter Briefwechsel von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) mit Lindner bekanntgeworden, in dem Habeck gefordert hatte, dass die Koalitionspartner keine weiteren öffentlichen Festlegungen mit Auswirkungen auf den Haushalt treffen dürften.

Die SPD reagierte am Freitag genervt auf den Konflikt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich laut einem Regierungssprecher nicht dazu äußern. Es bestehe in der Regierung "Konsens, dass die finanziellen Spielräume in den kommenden Haushaltsjahren sehr begrenzt sein werden und dass die Schuldenregel eingehalten werden muss", sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner zu dem Konflikt. Der sogenannte Eckwertebeschluss zum Bundeshaushalt 2024 solle am 15. März im Kabinett fallen.

Mit Material von reuters und AFP