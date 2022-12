Lindner gegen EU-Förderprogramm für grüne Technologien

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist gegen ein zusätzliches EU-Förderprogramm für grüne Technologien. Das hatte die EU-Kommission als Antwort auf den amerikanischen Inflation Reduction Act vorgeschlagen. Durch dieses Gesetz wollen die USA insgesamt 370 Milliarden Dollar (rund 357 Milliarden Euro) in den Klimaschutz investieren. So gibt es Subventionen für Elektroautos, Batterien und Projekte zu erneuerbaren Energien - allerdings nur für solche "Made in USA".

Lindner warnt vor Subventionswettlauf mit USA

Linder warnte in diesem Zusammenhang vor einem "Subventionswettlauf" mit den USA. "Unser Heil kann nicht darin bestehen, noch mehr öffentliches Geld, für das wir Schulden aufnehmen müssen, auf den Tisch zu legen", sagte er. Bereits zuvor hatte er sich besorgt gezeigt, es könne zu einem Handelskrieg zwischen der EU und den USA kommen.

Unternehmen legen Projekte in Deutschland auf Eis

In der EU stoßen die Subventionen, die der amerikanische Inflation Reduction Act vorsieht, auf massive Kritik: Befürchtet wird eine Benachteiligung europäischer Unternehmen und eine Abwanderung wichtiger Wirtschaftszweige. Allein die Ankündigung der Subventionen scheint bereits zu wirken. So hat der schwedische Hersteller Northvolt den Bau einer Batteriefabrik in Heide in Schleswig-Holstein genauso auf Eis gelegt wie Tesla in Grünheide; offenbar deshalb, weil in den USA nun viel höhere Subventionen winken.

Das ist der Grund, warum nun auf EU-Ebene über ein eigenes Investitionspaket als Antwort auf die US-Maßnahmen nachgedacht wird.

Linder: Erst einmal vorhandene EU-Mittel schneller abrufen

Für so ein zusätzliches EU-Programm bestehe keine Notwendigkeit, sagte Lindner der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). Stattdessen müssten die bestehenden europäischen Verfahren agiler und die vorhandenen Mittel schneller abgerufen werden. "Zusätzliches Geld ins Schaufenster zu stellen, nachdem von den 800 Milliarden Euro im EU-Corona-Aufbaufonds erst ein überschaubarer Betrag abgeflossen ist, macht überhaupt keinen Sinn", erklärte Lindner.

Mit Informationen der AFP