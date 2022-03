Lindner für dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer in Gastronomie

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich für eine dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie ausgesprochen. In einem an den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) adressierten Schreiben begründet er das mit der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Lage der Branche aufgrund der Corona-Pandemie. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte das Online-Medium "Tageskarte" berichtet.

Jede fünfte Kneipe musste wegen Lockdown aufgeben

Die Corona-Krise hat offenbar zu einem Kneipensterben geführt. Von den gut 39.784 Schankwirtschaften, die es vor der Corona-Krise in Deutschland gab, sind nur 31.476 übriggeblieben, berichtet die "Bild"-Zeitung. Das entspricht einem Rückgang um 21,2 Prozent, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes für das Jahresende 2020. Mit Blick auf die gesamte Gastronomie-Branche ist die Zahl der steuerpflichtigen Unternehmen 2020 von 222.422 um 11,1 Prozent auf 197.770 zurückgegangen. Knapp 25.000 Betriebe haben die Corona-Krise nicht überlebt.

Sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer in Restaurants

Bisher gilt der reduzierte Steuersatz von sieben Prozent statt 19 Prozent für Speisen in der Gastronomie bis Ende 2022. "Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der gastronomischen Betriebe infolge der Covid-19-Pandemie halte ich es für angezeigt, dass der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen auch nach diesem Datum unbefristet anwendbar ist", schreibt Lindner. Er werde sich deshalb innerhalb der Bundesregierung für die Entfristung einsetzen. Der ermäßigte Steuersatz solle aber nicht auf Getränke ausgeweitet werden.

Im Bundestagswahlkampf hatte sich bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für eine dauerhaft gesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie ausgesprochen.

(mit Material von dpa und Reuters)