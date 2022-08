Lindner-Appell an EU: Gasumlage von Mehrwertsteuer befreien

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die EU-Kommission in einem Schreiben um Erlaubnis gebeten, bei der geplanten Gasumlage auf die Mehrwertsteuer verzichten zu können. Deutschland werde einen entsprechenden Antrag stellen.

Verweis auf "Widerstand in der Bevölkerung"

"Die Mehrwertsteuer auf von der Regierung verhängte Abgaben treibt die Preise nach oben und stößt auf zunehmenden Widerstand in der Bevölkerung, besonders jetzt in der außergewöhnlichen Situation", heißt es in einem Brief des FDP-Chefs mit Datum vom Freitag an EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Die Gasumlage stelle eine zusätzliche Belastung für die Verbraucher dar, die durch eine Erhebung der Mehrwertsteuer noch verschärft würde, so Lindner, die Akzeptanz bei der Bevölkerung sei jetzt aber entscheidend: "Ich würde die Kommission in dieser frühen Phase gerne bitten, den Antrag Deutschlands wohlwollend zu prüfen."

SPD: Staat darf nicht profitieren

SPD-Fraktionsvize Achim Post unterstützte Lindner. "Es ist gut und vernünftig, dass der Finanzminister aktiv den Dialog mit der EU-Kommission sucht, um eine Lösung zu finden", sagte er. Eine solche europäisch eingebettete Lösung wäre der beste Weg.

Für den Fall einer EU-Ablehnung fordert Post aber, dass man darüber reden müsse, "wie die staatlichen Mehreinnahmen vollständig über zielgerichtete zusätzliche Entlastungen an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden können". Denn es müsse klar sein: "Der Staat darf nicht zum Profiteur von Belastungen der Bürgerinnen und Bürger werden."

Änderung der EU-Steuerrichtlinie angestrebt

Der Finanzminister hatte zuletzt gesagt, er wolle - ähnlich wie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) - keine Mehrwertsteuer auf die ab Oktober greifende Gasumlage erheben. Er verwies aber auf das europäische Recht, das dagegen spreche. Dabei gehe es um die Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU, die keine andere Option lasse, heißt es in Lindners Schreiben.

Gentiloni forderte er deswegen auf, sein Initiativrecht zu nutzen, EU-Recht zu ändern und den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Möglichkeit zu geben, für eine begrenzte Zeit bei Energieabgaben die Mehrwertsteuer nicht erheben zu müssen.

Gasumlage als Schutz für Energiekonzerne

Lindner begründete die Notwendigkeit der Gasumlage mit den Verwerfungen auf dem Energiemarkt - die eine Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine seien: "Russland nutzt Energie als Waffe und ist kein verlässlicher Lieferant von Energie." Seit Mitte Juni seien wichtige Gaslieferungen bereits eingeschränkt.

Deutsche Gas-Importeure müssten deswegen hohe Sonderkosten stemmen, um aus anderen Quellen Gas zu beziehen und ihre Kunden noch bedienen zu können. Daraus ergäben sich substanzielle Verluste und das Risiko, dass systemrelevante Konzerne zusammenbrechen könnten: "Steigende Energiepreise sind eine Gefahr für unseren Wohlstand und die Stabilität."

Höhe der Umlage soll am Montag bekannt werden

Die Gasumlage soll von Oktober an gezahlt werden, Gasimporteure können dann ihre gestiegenen Kosten weitergeben. Auf die Verbraucher kommen damit deutliche Mehrkosten zu. Die genaue Höhe der Gasumlage soll am Montag veröffentlicht werden.

Die Umlage soll die in Schieflage geratenen Importeure stabilisieren und ist vorerst bis zum 1. April 2024 angelegt. Vorgesehen ist eine Höhe zwischen 1,5 und fünf Cent je Kilowattstunde für Endverbraucher. Für einen vierköpfigen Haushalt könnte dies Zusatzkosten von bis zu 1.000 Euro bedeuten - zusätzlich zu bereits erfolgten Preiserhöhungen.