Limburg: Haftbefehl gegen Lkw-Fahrer wegen versuchten Mordes

Ein Mann stiehlt in der Innenstadt von Limburg einen Lastwagen, rammt mehrere Autos und verletzt acht Menschen: Wegen der Tatvorwürfe versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist jetzt Haftbefehl gegen den 32-jährigen Tatverdächtigen erlassen worden.

Der Syrer sitzt in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Abend sagte. Zu den Hintergründen der Gewalttat und zum Motiv des Mannes machte der Sprecher keine Angaben.

Keine Verbindungen zur gewaltbereiten islamistischen Szene

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden hat der tatverdächtige Syrer keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene, wie Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte. Der Tathergang erinnere zwar an die Anschläge von Nizza und auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin, als Islamisten mit Lastwagen gezielt in Menschenmengen gefahren waren. Das Motiv des festgenommenen Mannes sei aber nach wie vor unklar.

Am Vormittag hatten mehrere Medien berichtet, die Sicherheitsbehörden würden von einem Terroranschlag ausgehen. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks sprechen die bisherigen Erkenntnisse aber gegen einen Terroranschlag. Vielmehr könnte es sich um eine nicht politisch motivierte Amokfahrt aus psychischen Motiven handeln. Die für Terrorermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft verzichtete am Dienstag darauf, den Limburger Fall an sich zu ziehen.

Aufenthaltserlaubnis abgelaufen

Der syrische Staatsbürger lebt seit 2015 in Deutschland. Medienberichten zufolge besaß er eine Aufenthaltserlaubnis, die allerdings am 1. Oktober abgelaufen war. Ob er sich bei der zuständigen Behörde bereits um eine Verlängerung gekümmert hatte, war zunächst nicht bekannt. Angaben soll der Syrer noch keine gemacht haben. Er wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Wohnungen durchsucht

In der Nacht hatte die Polizei eine Wohnung im südhessischen Langen, rund 80 Kilometer von Limburg entfernt, durchsucht. Der Einsatz, an dem ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt war, stand laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt im Zusammenhang mit den Geschehnissen in Limburg. Eine weitere Wohnung wurde im Kreis Limburg-Weilburg durchsucht. Es seien unter anderem Mobiltelefone und USB-Sticks sichergestellt worden, hieß es.

Von Bundespolizisten festgenommen

Der Täter hatte den eigentlichen Fahrer des Lastwagens am Montag gewaltsam aus der Fahrerkabine gezogen, wie die Ermittler mitteilten. Dann fuhr er mit dem Laster wenige Meter, bis er nahe einer Kreuzung ungebremst auf vor ihm stehende Fahrzeuge auffuhr. Sieben Pkw und ein Kleintransporter wurden zusammengeschoben. Beamte der Bundespolizei, die zufällig in ihrer Freizeit in der Nähe waren, nahmen den Syrer fest und übergaben ihn der Polizei.