Liefermengen und Zeitplänen: Impfgipfel soll Klarheit schaffen

Nach der Kritik am schleppenden Impfstart und den Produktionsproblemen bei einigen Herstellern wollen Spitzenpolitiker bei einem nationalen Impfgipfel über das weitere Vorgehen beraten. Morgen kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder zusammen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) möchte bereits heute mit den Vorstandschefs jener Hersteller sprechen, mit denen die EU Lieferverträge abgeschlossen hat.

Impfstart sorgt für Frust

Die Impfungen in Deutschland und der EU hatten kurz vor dem Jahreswechsel begonnen. Doch der Impfstart war begleitet von Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller, Problemen bei der Terminvergabe und viel Unmut über fehlenden Impfstoff. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte am Samstag Verständnis für Frust und Ungeduld, warb aber auch um Vertrauen. "Es kommen jede Woche Impfstoffe, und es werden auch mehr, Zug um Zug." Ein Jahr nach Beginn der Pandemie habe man drei zugelassene wirksame Impfstoffe. Neben den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna hatte die EU am Freitag auch jenes von Astrazeneca zugelassen.

Laut Gesundheitsministerium wurden seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland über 3,5 Millionen Dosen ausgeliefert und 2,2 Millionen Dosen gespritzt. Bis zum 22. Februar würden mindestens weitere fünf Millionen Impfdosen an die Länder geliefert. Biontech und Astrazeneca lieferten den Bundesländern bis zum 22. Februar mehr als 1,7 Millionen Dosen mehr als bisher geplant. Damit würden auch vorübergehende Engpässe beim Moderna-Impfstoff "mehr als ausgeglichen", teilte das Ministerium via Twitter mit.