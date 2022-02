Lieferkettengesetz: Wie die EU gegen Ausbeutung kämpft

Die EU will nicht länger Menschenrechtsverletzungen bei der Herstellung von Waren für den Binnenmarkt in Kauf nehmen. Die EU-Kommission schlägt ein Lieferkettengesetz vor, das über die schon beschlossene deutsche Regelung hinausgeht. Demnach müssen große Unternehmen bei sich selbst, ihren Tochtergesellschaften und bei regelmäßigen Zulieferern darauf achten, dass Menschenrechte und Umweltvorschriften eingehalten werden. Laut EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton "eine Weltpremiere".

Aktionspläne gegen Ausbeutung

Firmen müssen demnach für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen sorgen. Kinderarbeit, Ausbeutung, Umweltverschmutzung – das sollen Betriebe erkennen und abstellen, indem sie Aktionspläne einführen, investieren oder ihre Zulieferer entsprechend verpflichten.

Dabei steht auch und gerade die Firmenleitung in der Verantwortung. Sie muss unter anderem sicherstellen, dass die Geschäftsstrategie im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens steht. Das sorgt für Klarheit, erklärt Breton: "Wir haben es gesehen und wissen es, dass Unternehmen offenbar Vorschriften einfordern, um sich entsprechend anzupassen und sie nehmen sogar Regeln vorweg, die wir jetzt für den Binnenmarkt erlassen."

Betroffen sind EU-Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten und einem Nettoumsatz von über 150 Millionen Euro. Das sind nach Kommissionsangaben rund 9.400 Betriebe. Zwei Jahre später gelten die Regeln auch für kleinere Firmen, wenn sie in Risikobranchen tätig sind: etwa der Textilindustrie, der Landwirtschaft oder der Förderung von Bodenschätzen.

Neu: Unternehmen haften

Sie müssen künftig ihre Lieferketten überprüfen, erklärt Kommissar Breton: "Einige werden sagen, wenn Sie den Lieferanten Nummer 25 in einem Land haben, das nicht zur EU gehört - was dann? Auch dann liegt es natürlich in der Verantwortung des Unternehmens sicherzustellen, dass die gesamte Kette funktioniert."

Die zuständigen Behörden in den Mitgliedsstaaten überwachen, dass die Regeln eingehalten werden und sie verhängen bei Verstößen Geldbußen. Opfer können vor nationalen Gerichten auf Schadenersatz klagen. Unternehmen haften für den eigenen Betrieb und für Zulieferer, mit denen sie dauerhaft Geschäfte machen, betont Justizkommissar Didier Reynders: "Die zivilrechtliche Haftung ist entscheidend, um Unternehmen Rechtssicherheit zu gewähren und Opfern Schadenersatz zu ermöglichen."

Deutsches Gesetz wird wohl verschärft

Einige EU-Mitgliedsstaaten haben schon Lieferkettengesetze beschlossen oder sind gerade dabei; unter anderem Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Finnland. Brüssel geht jetzt darüber hinaus, sagt Reynders: "Die vorgeschlagenen Regeln setzen höhere Standards als die bisher in der EU gültigen nationalen Vorschriften." Deshalb wird die deutsche Regelung, die ab dem kommenden Jahr in Kraft tritt, wohl durch ein europäisches Gesetz verschärft werden. Denn der Kommissionsentwurf umfasst mehr Firmen und nimmt diese stärker in die Verantwortung.

Deutschland müsste also in den kommenden Jahren nachbessern – sobald sich EU-Parlament und Mitgliedsstaaten auf das europäische Gesetz verständigt haben. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat den Brüsseler Vorstoß als starken Aufschlag begrüßt. Der Außenhandelsverband BGA lehnt dagegen die geplante zivilrechtliche Haftung ab. Auch der Industrieverband BDI warnt davor, Unternehmen zu überfordern.