Lieferandos Geschäft mit Schattenwebseiten

Kooperation mit Lieferando oftmals Standard

"Lecker, Lecker! Vegetarisch, Vegan" - mit diesem Slogan bewarb Lieferando auf einer "Schattenwebseite" das Restaurant von Daniel Debus. Gleich nachdem er 2019 seinen Laden eröffnet hatte, unterzeichnete er einen Vertrag mit Lieferando. Die Schattenwebseite war wenig später im Netz. Mit Lieferando zu kooperieren, sei mittlerweile für viele Restaurantbesitzer Standard. Bestenfalls finde man dadurch Neukunden. Nicht auf Lieferando zu sein, bedeute Gefahr zu laufen, im Netz nicht wahrgenommen zu werden, sagt Debus.

Daniel Debus selbst lebt seit mehreren Jahren vegan, verzichtet auf tierische Produkte, im Privaten wie im Geschäftlichen. In seinem Restaurant bietet er nur vegane Speisen an. Auf der Homepage, die Lieferando für sein Restaurant erstellte, war ein gebratenes Rindersteak als Titelbild zu sehen. Die Internetadresse erinnerte stark an die seiner eigenen Seite:

"Die klauen dir quasi deinen Namen und tun so, als ob sie deine Domain haben und bauen dann auch noch ein Steak rein. Da denkst du dir echt: Was zur Hölle?", so der Restaurantbesitzer. "Die machen das ja, nehme ich mal an, um Traffic auf ihre eigenen Seiten zu bekommen."