Liebeserklärung ans Telefon

Direkter persönlicher Kontakt ist in diesen Zeiten Mangelware. Schließlich darf man privat nur Personen des eigenen Hausstandes treffen. Das beschert dem Telefon eine überraschende Renaissance: War es doch von SMS, WhatsApp & Co. fast schon vom Aussterben bedroht.

In Zeiten von Corona melden die Telefonanbieter wieder mehr und auch längere Gespräche - sowohl über Festnetz als auch über Handy. Die Menschen vertreiben sich die zusätzliche freie Zeit mit Telefonaten und halten so Kontakt zu Freunden und Bekannten.

"Das Pferd frisst keinen Gurkensalat"

Die ersten Sätze, die 1861 via Telefon - allerdings in noch sehr schlechter Qualität - übermittelt wurden, lauteten: "Das Pferd frisst keinen Gurkensalat" und "Die Sonne ist aus Kupfer" - skurril, aber wahr. Weiterentwickelt und bekannter gemacht wurde die deutsche Erfindung dann in Amerika, wo es auch das erste Patent gab. Doch auch dort wurde das Telefon erst einmal kein durchschlagender Erfolg.

Die Erfinder Philipp Geis und der Amerikaner Graham Bell mussten mühsame Überzeugungsarbeit leisten, weiß der Leiter des Museums für Kommunikation in Frankfurt, Helmut Gold: "Überhaupt die Fragestellung: Brauchen wir ein Gerät, mit dem man Töne übertragen kann, schien nicht virulent."

"Fasse dich kurz!"

Bis Ende der 1890er Jahre leisteten sich nur Wohlhabende einen Anschluss. Erst in der Weimarer Republik konnten dann die breiten Massen das Telefonieren bezahlen. Die öffentlichen Fernsprecher waren dementsprechend gut besucht. Nicht umsonst hing davor ein Schild mit der Aufschrift: "Fasse dich kurz!"

Doch viele mussten sich erst einmal daran gewöhnen, den anderen beim Sprechen nicht zu sehen, sagt Helmut Gold: "Wenn man jemanden hört, der muss nah sein, das ist die ganze Evolutionsgeschichte so gewesen. Und dadurch, dass man den anderen nicht sehen konnte, fielen auch gesellschaftliche Einschätzungen weg, die man über das Visuelle natürlich hat. Zum Beispiel ist das beim Militär ein höher gestellter Dienstgrad."

Telefon erst in den 1980er Jahren ein Massenphänomen

Ein privates Telefon zu haben, war lange ein Statussymbol. Wirklich massenhaft verbreitet war es erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Im Nachhinein betrachtet hat die Erfindung des Telefons vieles verändert: Man stelle sich nur einmal unsere Arbeitswelt, Diplomatie und unser Privatleben ohne Telefon vor – das liefe wohl alles sehr viel langsamer.

Telefonseelsorge und Telefonsex

Die intime Anoynmität des Telefons hat die Telefonseelsorge ebenso hervorgebracht wie den Telefonsex, der zeitweise einen Boom erlebte. "Man kann am Telefon etwas sehr Intimes erzählen und gleichzeitig anonym bleiben", sagt der Leiter des Museums für Kommunikation in Frankfurt, Helmut Gold.

Die Drähte laufen heiß in den 80er und 90er Jahren, dann kommt auch noch das Handy dazu. SMS werden immer beliebter. Heute kommunizieren wir viel über Messengerdienste wie WhatsApp oder Telegram. In der jungen Generation soll die Angst vorm Telefonieren – die Telefonphobie – immer weiter verbreitet sein.

Videotelefonie ersetzt persönliche Begegnung nicht vollständig

Videotelefonie machte die Kommunikation noch näher als das Telefon - schließlich funktioniert viel über Mimik und Gestik. Aber selbst das ist kein vollständiger Ersatz für reale Treffen mit unseren Freunden, sagt der Sozialpsychologe Johannes Ullrich von der Universität Zürich. Denn Menschen können dabei nicht gemeinsam erleben, was in ihrer Umgebung passiert, was auch nonverbal stattfindet: "Wo jemand sitzt, wie er sich verhält im Verhältnis zu den anderen, all das geht ein Stück weit verloren in Videokonferenzen oder Skype-Telefonaten", so Ullrich.