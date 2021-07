Libysche Küstenwache behindert Seenotrettung von Flüchtlingen

Der Organisation zufolge verfolgte die libysche Küstenwache das mit Migranten besetzte Boot in der maltesischen Such- und Rettungszone. Die Küstenwache habe Schüsse in Richtung des Migrantenbootes abgefeuert. Zu sehen ist auch ein Beinahe-Zusammenstoß der beiden Boote.

720 Migranten im Mittelmeer gestorben

Immer wieder fangen die libysche und die tunesische Küstenwache Bootsmigranten ab, die von den Küsten der Länder in Booten Richtung Europa abgelegen. Hilfsorganisationen warnen vor Rückführungen, weil den Menschen etwa im Krisenland Libyen Gewalt droht. Bei den gefährlichen Überfahrten geraten immer wieder Menschen in Seenot und verlieren ihr Leben. In diesem Jahr starben nach UN-Angaben mehr als 720 Migranten im zentralen Mittelmeer.