Liberaler Mark Carney gewinnt Parlamentswahl in Kanada

Ersten Prognosen zufolge hat die Liberale Partei von Mark Carney bei der Parlamentswahl in Kanada einen Sieg eingefahren und liegt deutlich vor den Konservativen. Sowohl der öffentlich-rechtliche Sender CBC als auch der Sender CTV News gingen am Montagabend davon aus, dass die Liberalen die nächste kanadische Regierung bilden würden.

Es ist die vierte kanadische Parlamentswahl in Folge, die die Liberalen für sich entscheiden können, was in der Geschichte des G7-Landes sehr ungewöhnlich ist. Allerdings ist noch nicht klar, ob Carneys Partei nach der Auszählung aller Stimmen auch über eine Mehrheit im Parlament verfügen würde. Sollte Carneys Partei keine Mehrheit im Parlament erlangen, könnte sie wohl mit der drittplatzierte Partei, dem französischsprachigen Bloc Québécois regieren.

Fortführung der Minderheitsregierung möglich

Das offizielle Wahlergebnis steht bislang noch aus. Für eine Regierungsmehrheit sind 172 von insgesamt 343 Sitzen im kanadischen Parlament nötig.

Carney war mit seiner Liberalen Partei als Favorit ins Rennen gegangen. Die Regierungspartei lag zuletzt in Umfragen knapp vier Punkte vor der Konservativen Partei von Oppositionsführer Pierre Poilievre.

Trump: Wählt mich!

Die Parlamentswahl fand vor dem Hintergrund einer wiederholt von US-Präsident Donald Trump angedrohten Annexion des nordamerikanischen Nachbarlandes statt. Kurz nach der Öffnung der Wahllokale hatte Trump seine Drohung erneuert.

Der US-Präsident rief die Kanadier dazu auf, ihn selbst zum Präsidenten eines vergrößerten Staates zu wählen. "Wählt den Mann, der die Kraft und Weisheit hat, eure Steuern zu halbieren, eure militärische Macht kostenlos auf das höchste Niveau der Welt zu heben", appellierte Trump an die Kanadier. Sie würden "null Zölle oder Steuern" haben, "wenn Kanada der geliebte 51. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika wird", schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social.

Beide Kandidaten meldeten sich daraufhin entschieden zu Wort. Der konservative Kandidat Pierre Poilievre verurteilte die Einmischung Washingtons in die Wahl. "Präsident Trump, halten Sie sich aus unserer Wahl heraus", erklärte der Oppositionskandidat im Onlinedienst X an Trump gerichtet. "Kanada wird immer stolz, souverän und unabhängig sein und wir werden niemals der 51. Bundesstaat werden." Auch Premierminister Carney meldete sich zu Wort und schrieb bei X: "Das ist Kanada, und wir entscheiden, was hier passiert."

Stimmungsumschwung innerhalb weniger Wochen

Knapp 29 Millionen Wahlberechtigte waren in dem 41-Millionen-Einwohner-Land zur Stimmabgabe aufgerufen. Noch Anfang des Jahres hatten die Liberalen unter Premierminister Justin Trudeau in Umfragen klar hinter den Konservativen gelegen. Zwei Dinge brachten einen Stimmungswechsel im Land: Der Rücktritt Trudeaus zugunsten seines Parteifreunds Carney - und Donald Trumps von massiven "Strafzöllen" begleitete Drohung, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen.

Ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung

Der seit Mitte März regierende Carney - Parteifreund und Nachfolger des langjährigen Premiers Justin Trudeau - richtete den Wahlkampf ganz auf Trump aus. Der 60-Jährige präsentierte sich als der beste Kandidat, um es mit dem US-Präsidenten aufzunehmen. Zu seinem zuletzt unpopulären Vorgänger Trudeau ging er während des gesamten Wahlkampfes auf Distanz.

Viele Wähler konnte er mit seiner Strategie offenbar überzeugen. Bei warmem Frühlingswetter standen die Kanadier am Montag vor Schulen, Gemeindezentren und anderen Orten in Montreal, Ottawa und Toronto Schlange, um ihre Stimme abzugeben. Eine Rekordzahl von 7,3 Millionen Menschen hatte ihre Stimme bereits im Voraus abgegeben.

Mit Material von AFP und dpa