LfA Förderbank sichert 140.000 Arbeitsplätze in Bayern

Die staatliche LfA Förderbank Bayern hat im vergangenen Jahr mittelständische Betriebe und Kommunen mit Krediten und Risikoübernahmen von mehr als 3,2 Milliarden Euro unterstützt. Damit erreichte die LfA das zweithöchste Ergebnis ihrer Geschichte. Besonders gefragt waren zinsverbilligte Darlehen für Unternehmensgründer. Die ebenfalls von der LfA ausgezahlten Corona-Hilfen nahmen dagegen stark ab.

Weniger Corona Hilfen – mehr Gründungsförderung der LfA

Die Krisenbewältigung spielte für die LfA Förderbank keine so große Rolle mehr. Der Bedarf an Corona-Hilfen für die Bayerische Wirtschaft sank auf 488 Millionen Euro. 2020 waren es noch über 1,5 Milliarden Euro gewesen.

Deutlich zulegen konnte dagegen die Gründungsförderung. Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben hatten sogar einen Zuwachs von fast 50 Prozent. Eine sehr gute Bilanz der LfA sei das, so Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Viele Jungunternehmer hätten während der Krise Mut bewiesen und sich selbständig gemacht.

Auch im ersten Quartal 2022 stieg die Nachfrage nach Förderkrediten im Vergleich zum Vorjahr um über 30 Prozent an. Bayerns Wirtschaft investiere weiter "trotz Pandemie und Krieg", so Aiwanger.

Weiterer LfA-Förderbedarf offen

Ob weiterhin Zukunftsinvestitionen in verstärktem Umfang stattfinden können, ist aber ungewiss, so der Vorstandsvorsitzende der LfA Förderbank Bayern, Bernhard Schwab. Der Krieg in der Ukraine habe vieles in Frage gestellt. Eine verlässliche Prognose zur weiteren Entwicklung des Fördergeschäfts im laufenden Jahr sei derzeit noch nicht möglich. Das liege an Unsicherheiten wie Energiepreissprüngen, Absatzeinbrüchen oder Lieferkettenunterbrechungen.

LfA stärkt Eigenkapital von Unternehmen

Neben Krediten brauche die Wirtschaft für ihre Zukunftsinvestitionen auch eine gesunde und solide Eigenkapitalbasis. Die Bereitstellung von Eigenkapital sei für die LfA Förderbank ein wachsender Markt. Innovative Gründer sollen so mit Risikokapital unterstützt werden. Auch in Handel, Handwerk und der Industrie beteiligt sich die LfA über die Bayerische Beteiligungsgesellschaft (BayBG) an Unternehmen.

Arbeitsplatzsicherung

Insgesamt profitierten im vergangenen Jahr fast 6.000 Unternehmen und Kommunen von Förderangeboten der staatlichen Bank. Nach Angaben der LfA seien so 140.000 Arbeitsplätze gesichert und rund 5.900 neu geschaffen worden.