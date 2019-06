Leyendecker: "Kirche muss neue Formen finden, um zu begeistern"

Leyendecker wünscht sich, dass die Kirche in einer zunehmend säkularen Gesellschaft an Vertrauen gewinnt: "Der Kirchentag muss ein großes Glaubensfest sein und er muss ein großes gesellschaftliches Forum sein und er muss beides verbinden. Da liegt auch die Einzigartigkeit des Kirchentages."

Für Leyendecker bedeutet das Leitwort des Dortmunder Kirchentages "Was für ein Vertrauen", dass jeder Vertrauen haben könne.

"Wir leben in der besten Welt, die wir gehabt haben auf diesem Globus. Und gleichzeitig tun wir so, als sei alles ein Jammertal. Und dagegen setzen wir das Vertrauen."

Warum die AfD nicht zum Kirchentag eingeladen wurde, erklärte Hans Leyendecker so: "Über was soll ich mit Herrn Gauland diskutieren? Ich hab neulich ein Papier der AfD gelesen, da geht es um den Klimawandel. Und da wird bestritten, dass der menschengemacht sei. Und soll ich da irgendjemanden, der eine völlig absurde These vertritt, auf das Podium holen? Was sollen die Kirchentagsbesucher davon lernen können?"