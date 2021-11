Leutheusser-Schnarrenberger offen für partielle Impfpflicht

Die ehemalige Bundes-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat sich für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ausgesprochen. Das betonte sie am Mittwochabend in der Münchner Runde im BR Fernsehen. Damit stellt sich die FDP-Politikerin gegen die Linie ihrer Partei, die eine solche Regelung bislang ablehnte. Ein Beispiel: Noch vor wenigen Tagen hatte FDP-Generalsekretär Volker Wissing eine Impfpflicht kategorisch ausgeschlossen und die Diskussion darüber eine "gefährliche Debatte" genannt. Auch, wenn sie nur für besondere Berufsgruppen wie beispielsweise Krankenpfleger gelten würde.

"Man muss es sich wirklich ansehen"

Auch Sabine Leutheusser-Schnarrenberger bekräftigte in der Sendung, dass sie grundsätzlich gegen Impfpflichten sei. Das Empfehlungs-Papier der Akademie Leopoldina habe dazu geführt, dass sie ihre Meinung geändert hat. "Ich sage Ihnen ganz ehrlich, man muss es sich wirklich ansehen", sagte die FDP-Politikerin. Gerade bei Berufsgruppen, wo es wirklich schwierig werde, gebe es vielleicht keinen anderen Weg als eine Impfpflicht. Man müsse sich auch mit den Erfahrungen anderer Länder, zum Beispiel Frankreich oder Portugal, auseinandersetzen. "Ich meine da nicht eine Impfpflicht für alle, da bin ich dagegen", sagte die FDP-Politikerin. Aber gerade in Berufen, die viel Kontakt zu anderen Menschen haben, mache sie Sinn.

Im Sondierungspapier der Ampel-Parteien steht der Vorschlag bislang nicht. Die ehemalige Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger erklärte jedoch, dass man hier auch offen für Vorschläge sein müsse – und eine Impfpflicht, wie sie die Leopoldina vorschlägt, noch nicht vom Tisch sei. Sie ermahnte ihre Partei-Kollegen: "Man sollte nicht mit einer dezidiert abweichenden Haltung in so eine Verhandlung gehen."

Leutheusser-Schnarrenberger gegen Lockdown und 2G

Wie ihre Partei setzt Leutheusser-Schnarrenberger außerdem auf umfangreiche kostenlose Tests. Von härteren Maßnahmen wie einem erneuten Lockdown nahm sie dagegen Abstand. "Rechtlich kommen wir da in Schwierigkeiten. So ein Lockdown, wie er mal war, ginge heute nicht mehr", so Leutheusser-Schnarrenberger. Die Ausgangsbeschränkungen, die 2020 in Bayern verhängt wurden, seien von einem Verfassungsgericht beispielsweise als verfassungswidrig erklärt worden. Auch die 2G Regel sah die Ex-Justizministerin in der Sendung kritisch. Sie habe erhebliche rechtliche Bedenken, so etwas deutschlandweit einzuführen.