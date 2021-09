Letztes Triell: Auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl

Wie kann es jetzt noch gelingen, Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen? Mit dieser Frage gehen alle drei Kandidaten ins letzte TV-Triell, das heute Abend ab 20.15 Uhr auf ProSieben, Sat.1 und Kabeleins übertragen wird.

Spannend wird dabei vor allem, welche Strategie Unions-Kandidat Armin Laschet fährt. Beim letzten Triell in ARD und ZDF vor einer Woche hatte er SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz wegen der staatsanwaltlichen Ermittlungen unter anderem im Finanzministerium scharf angegriffen und ihm vorgeworfen, sein Ministerium nicht im Griff zu haben.

Doch sonderlich gefruchtet hat diese Attacke offenbar nicht: Im aktuellen ARD DeutschlandTrend liegt die SPD mit 26 Prozent weiter an der Spitze. Die Union konnte zwar etwas Boden gut machen, kommt aber nach wie vor nur auf 22 Prozent. Die Grünen liegen mit 15 Prozent abgeschlagen auf dem dritten Platz.

Setzt Laschet weiter auf Angriff?

Der Unions-Spitzenkandidat wird sich deshalb überlegen müssen, ob er nicht lieber auf eigene Themen setzt, anstatt weiter auf Konfrontation zu gehen. Es ist eine Rolle, die dem sonst so versöhnlich wirkenden Laschet irgendwie nicht stehen mag. Doch ganz auf Angriff verzichten wird er wohl auch diesmal nicht - morgen kommt in Berlin der Finanzausschuss des Bundestages zusammen, um sich mit den Durchsuchungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln und dem "Besuch" der Staatsanwaltschaft in Scholz' Finanzministerium zu beschäftigen.

Konkret geht es um den Vorwurf an Mitarbeiter der Kölner FIU, Geldwäsche-Verdachtsfällen nicht nachgegangen zu sein. Die FIU gehört zum Zoll, und damit liegt die Rechtsaufsicht beim Finanzministerium.

Laschet könnte Scholz auffordern, sich im Finanzausschuss persönlich den Fragen der Parlamentarier zu stellen. Scholz selbst hat am Montag aber mehrere Wahlkampftermine in Baden-Württemberg und will sich nur aus der Ferne zum Finanzausschuss dazuschalten.

Wahlkampfgeschenke ohne Steuererhöhungen?

Ansonsten dürfte Laschet versuchen, noch einmal sein "Sofortprogramm" zu verkaufen. Dieses 100-Tage-Programm hatte er vergangene Woche in Berlin vorgestellt. Es beinhaltet zahlreiche Entlastungen, etwa für Familien, Alleinerziehende und Pflegebedürftige. Nicht erklärt hat Laschet bisher, wie er diese Versprechen finanzieren will - eine Frage, die er sich beim Triell wohl auch von Scholz und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock gefallen lassen muss. Denn die Union will gleichzeitig auf jegliche Art der Steuererhöhung verzichten.

Möglichst keine Fehler machen

Scholz ist in der komfortablen Lage, als Umfrage-Stärkster ins letzte Triell zu gehen. Er wird weiter versuchen, keine Fehler zu machen und sein Programm anzupreisen: 12-Euro Mindestlohn, sichere Renten, moderate Steuererhöhungen für Gutverdiener und mehr Klimaschutz. Doch auch Scholz weiß: Die Bundestagswahl ist noch lange nicht gewonnen. Viele Wähler sind noch unentschlossen - und selbst wenn die Union am Ende nur auf Platz zwei käme, könnte sie letztlich die Regierung stellen, etwa zusammen mit Grünen und FDP. Nach wie vor hat sich Scholz nicht gegen ein Rot-Grün-Rotes Bündnis ausgesprochen.

Die Union hat in den letzten Wochen mehrfach versucht, vor einem "Linksruck" zu warnen, der ihrer Meinung nach Deutschland schaden würde – die Frage ist nur, ob die Angst von Teilen der Bevölkerung vor der Linken wirklich so groß ist. Und die Partei hat bereits klargestellt, dass sie im Fall einer Regierungsbeteiligung nicht auf einem Austritt aus dem Militärbündnis Nato beharren würde. In diesem Punkt wären SPD und auch die Grünen nicht kompromissbereit. Bei anderen Themen wie Mindestlohn, mehr bezahlbarem Wohnraum oder Klimaschutz sind die Schnittmengen zwischen der Linken, SPD und Grünen aber relativ groß.

Grüne wollen "Klimaregierung"

Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock kommt mit Rückenwind vom Grünen-Parteitag ins Triell. Sie wird noch einmal stark auf die Bekämpfung der Klimakrise setzen. Die nächste Regierung muss laut Baerbock eine "Klimaregierung" sein, und die bekomme nur, wer Grün wählt. Auch wenn sie derzeit etwas zurück auf Rang drei liegt, so hofft sie doch auf viele noch unentschiedene Wähler. Baerbock verweist darauf, dass jeder Dritte noch keine Entscheidung getroffen habe - rund 20 Millionen Menschen.