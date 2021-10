Letzter Auftritt in Brüssel: EU-Gipfel feiert Merkel

An 107 EU-Gipfeln hat Angela Merkel in 16 Jahren Kanzlerschaft teilgenommen. Der heute zu Ende gegangene war wohl ihr letzter. Nur wenn der Zeitplan der Ampel-Koalitionsverhandlungen aus dem Ruder laufen sollte, könnte die CDU-Politikerin zum nächsten Treffen Mitte Dezember doch noch einmal nach Brüssel zurückkehren. Die Staats- und Regierungschefs verabschiedeten sie mit stehenden Ovationen.

Abschiedsgeschenk und Lob für Merkel

Gipfelchef Charles Michel ließ es sich nicht nehmen, das mit Abstand dienstälteste Mitglied des Europäischen Rats mit einer kleinen Abschiedsfeier zu würdigen. Als Einführung zeigte er ein rund zweiminütiges Video mit Gipfelszenen aus 16 Jahren Merkel. Als Abschiedsgeschenk bekam die Kanzlerin eine Skulptur des Europagebäudes, in dem seit 2017 die EU-Gipfel stattfinden.

In seiner Laudatio überschlug sich Michel geradezu mit Metaphern, um zu zeigen, dass die Bedeutung Merkels für Europa gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. "Der Europäische Rat ohne Angela ist wie Rom ohne den Vatikan oder Paris ohne den Eiffelturm", sagte der Belgier. "Du bist ein Monument." Das war dann aber immer noch nicht alles. Auch US-Präsident Barack Obama durfte noch per Video Merkels "guten Humor, weisen Pragmatismus und unerbittlichen moralischen Kompass" loben.

Kanzlerin zeigt keine Emotionen

Die Kanzlerin selbst wurde auch zum Schluss nicht sentimental. Ihre Abschiedsworte klangen eher nüchtern: "Das ist wohl mein letzter Europäischer Rat. Insofern darf ich auch Ihnen danken für gute Zusammenarbeit zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das bietet ja Europa."

Streit mit Polen: Fronten sind verhärtet

Merkels wohl letzter EU-Gipfel wurde bestimmt vom Streit über Polens Justiz und die Energiepreise. Zwei Stunden lang haben die Staats- und Regierungschefs in der vergangenen Nacht über das jüngste Urteil des polnischen Verfassungsgerichts und die Folgen diskutiert - gelassen, aber in deutlichen Worten, wie es hieß. Das Gericht hat Artikel der EU-Verträge für unvereinbar erklärt mit Polens Verfassung. Die große Mehrheit der Gipfelrunde zeigte sich tief besorgt, so der niederländische Ministerpräsidenten Mark Rutte. Es fielen aber auch Worte wie "Erpressung" und "Hexenjagd". Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sprach sogar von einer "Schlacht" die gerade erst eröffnet sei.

Polen will sich nicht erpressen lassen

Brüssel hält Corona-Hilfen von insgesamt 36 Milliarden Euro zurück, bis Polen den Umbau seiner Justiz rückgängig macht. Die EU-Kommission könnte außerdem einen neuen Mechanismus anwenden, um bei Rechtsstaatsverstößen Mittel zu kürzen. Die Benelux-Länder und Österreich verlangen einen harten Kurs. Die Bundeskanzlerin setzt weiter auf Dialog. Dazu sei man bereit, erklärte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki, Warschau werde sich aber nicht erpressen lassen.

Keine gemeinsame Linie beim Thema Energiepreise

Auf die hohen Energiepreise haben die meisten EU-Staaten schon reagiert – mit direkten Beihilfen für Haushalte und Unternehmen oder indem sie Steuern und Abgaben senken. Auf weiter reichende Maßnahmen konnte sich der Gipfel nicht verständigen. Laut Beschluss wollen die Mitgliedsstaaten aber die Strom- und Gasmärkte im Blick behalten, außerdem den EU-Emissionshandel. Die Kommission soll einschätzen, ob es mehr Regulierung braucht.

Drohung mit Sanktionen gegen Belarus

Deutlich länger als geplant diskutierte der Gipfel über die steigende Zahl von Flüchtlingen, die aus Belarus über die Grenzen von Polen, Lettland und Litauen kommen. Die EU will nicht akzeptieren, dass Machthaber Alexander Lukaschenko Migranten für politische Zwecke missbraucht. Deshalb sollen weitere Sanktionen gegen Minsk auf den Weg gebracht werden.

Merkel sieht viele Baustellen in der EU

Auf ihrer Pressekonferenz stellte Kanzlerin Merkel das Thema Migration auch als offene Flanke der Europäischen Union dar. Das Thema Migration sei etwas, "was wir halt noch nicht unter uns gelöst haben, und das ist etwas, wo wir natürlich auch von außen immer wieder verwundbar sind". Auf ihren möglichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) sehe sie in der Europäischen Union massive Herausforderungen zukommen: "Die Baustellen für meinen Nachfolger sind groß", sagte Merkel.

Sie verlasse die europäische Bühne "in einer Situation, die mir Sorgen macht".