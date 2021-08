Letzte Rettungsflüge der Bundeswehr aus Kabul

Die Bundeswehr hat am Nachmittag die letzten geplanten Evakuierungsflüge aus Afghanistan gestartet. Die drei Flugzeuge hoben vom Flughafen Kabul aus mit dem Ziel Taschkent in Usbekistan ab. Damit hat die Bundeswehr heute insgesamt vier Maschinen mit Schutzbedürftigen und Soldaten ausgeflogen. Zuvor hatte es im Umfeld des Flughafens eine Explosion gegeben. Kurz darauf folgte eine weitere Explosion.

Tote und Verletzte nach Explosionen in der Nähe des Flughafens

Russischen Angaben zufolge gab es am Spätnachmittag eine weitere Explosion in der Nähe des Flughafens. Bei den beiden Bombenanschlägen seien mindestens 13 Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Nach Angaben der Bundeswehr sind dabei keine deutschen Soldaten verletzt oder getötet worden.

Die Nichtregierungs-Organisation Emergency berichtet von mindestens sechs Toten. Mehr als 30 weitere seien verletzt worden, teilte Emergency auf Twitter mit. Die Organisation betreibt ein Krankenhaus vor Ort.

5.347 Menschen bisher von der Bundeswehr ausgeflogen

Die Länder Belgien, Dänemark, Polen und Kanada haben ihre Evakuierungen bereits eingestellt, die Niederlande wollen heute die Flüge ebenfalls einstellen, Frankreich am Freitag.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf Twitter wurden bisher (Stand: Donnerstag Nachmittag) 5.347 Menschen aus 45 Nationen von der Bundeswehr ausgeflogen. Darunter seien 4.100 Afghaninnen und Afghanen gewesen. "Wir evakuieren bis zur letzten Sekunde", schrieb das Verteidigungsministerium am Morgen in einem Tweet.