Anwerbeaktion? Kritik an Schulauftritten der Letzten Generation

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) fordert die Landesregierungen auf, gegen von der Gruppe Letzte Generation vermeintliche "Rekrutierungsaktionen" an Schulen aktiv zu werden. "Die Länder müssen dem einen Riegel vorschieben", sagte Stark-Watzinger dem Berliner "Tagesspiegel" vom Wochenende.

Letzte Generation will gezielt an Schüler herantreten

Darum geht es: Die Zeitung "Welt am Sonntag" hatte berichtet, die Gruppierung Letzte Generation wolle gezielt an Schulen Jugendliche "rekrutieren". Der Begriff Rekrutierung stammt dabei allerdings offenbar von der Zeitung. Diese hatte über eine digitale Veranstaltung der Aktivisten berichtet. Dort hatten Vertreter der "Letzten Generation" Interessierten ihre Pläne, "systematisch an Schüler heranzutreten", dargelegt. Wie die Welt berichtete, sei laut den Aktivisten dabei das "vorrangige Ziel" der Vorträge an Bildungseinrichtungen die "Aufklärung" über die Aktionen der Letzten Generation. In einem Strategiepapier hatten die Aktivisten bereits im Februar erläutert, wie sie ihren radikalen Protest auf ein breites gesellschaftliches Fundament stellen wollen unter anderem durch Vernetzung zu "lokalen Gewerkschaften, Behörden, Kirchen, Landwirt:innen, Schulen, Universitäten, Bildungseinrichtungen und der Kulturszene."

Stark-Watzinger: Fridays for Future soll sich distanzieren

Es sei richtig, dass sich junge Menschen für Klimaschutz einsetzten, sagte Bildungsministerin Stark-Watzinger. Sie dürften aber nicht in der Schule "für widerrechtliche Aktionen der sogenannten 'Letzten Generation' rekrutiert werden". "Bei den Aktivisten scheinen die letzten Hemmungen zu fallen", sagte Stark-Watzinger weiter. Es wäre "ein wichtiges Signal, wenn sich Fridays und Teachers for Future distanzieren würden". Die beiden Bündnisse Fridays for Future und Teachers for Future gelten als vergleichsweise gemäßigt.

Lehrer widersprechen Berichterstattung über "Rekrutierungen"

"Teachers for Future e.V." hatte bereits am Samstag Medien-Darstellungen widersprochen, die Letzte Generation wolle mit Hilfe des Lehrer-Vereins in Schulen Aktivist:innen "rekrutieren". Diese Aussage sei falsch. In der Schule seien nicht nur die Aktionen der Letzten Generation sondern auch deren Anlass, die Klimakrise, immer wieder Thema – "lehrplanbezogen, aber auch im Rahmen unserer Aufgabe einer demokratischen Bildung und dem Auftrag, aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehnisse multiperspektivisch zu thematisieren", heißt es auf der Website von Teachers for Future. Nicht zuletzt seien diese Aktionen und die Klimakrise selber ein Thema, das auch die Schüler umtreibe und bewege.

"Die Letzte Generation wird unabhängig von unserem Verein aus den genannten Gründen immer wieder aktiv von Lehrer:innen angefragt, die im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung das Gespräch mit den Aktivist:innen suchen", heißt es. Die Letzte Generation habe dabei mehrfach deutlich gemacht, dass mögliche Besuche in Schulen nicht zu Rekrutierungszwecken benutzt werden sollen. "Solange sich die Lehrer:innen an die Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses halten und kontrovers diskutieren, halten wir dies für vertretbar", so Teachers for Future.

Buschmann gegen Vorträge der Letzten Generation in Schulen

Justizminister Marco Buschmann hält nichts davon, wenn Schulen Klimaschutzaktivisten der Gruppe Letzte Generation Vorträge in Klassenräumen gestatten. Etliche begingen nämlich fortgesetzt Straftaten und säten immer wieder Skepsis an der repräsentativen Demokratie, sagte der FDP-Politiker der "Welt am Sonntag". Solches Gedankengut könne kritisch im Unterricht besprochen und eingeordnet werden. "Aber niemandem, der solches Gedankengut vertritt, darf in einer Schule der rote Teppich ausgerollt werden."

Kritik an den Aktivisten auch von SPD und CDU

Auch von Bundestagsabgeordneten kam deutliche Kritik an den geplanten Aktionen der Aktivisten. Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Oliver Kaczmarek, sagte der Zeitung, die Schule habe politische Neutralität zu gewährleisten.

Der bildungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Jarzombek (CDU), forderte, Schulen dürften "keine Akquisitionsstätte für Aktivisten" werden. Ohnehin sei bedauerlicherweise durch die Aktionen der Letzten Generation bei vielen Menschen die Stimmung in Sachen Klimaschutz gekippt, sagte Jarzombek.

"Nicht an den Schulen den roten Teppich ausrollen"

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, sieht die Grenze des Zulässigen überschritten, wenn "Schulleitungen oder Lehrkräfte Organisationen und Referenten in die Schule einladen, die explizit für die Beteiligung an rechtswidrigen Aktionen werben und die Schule quasi als Rekrutierungsszene nutzen".

Die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Ria Schröder, sagte: "Mehrere Mitglieder der Letzten Generation haben ein fragwürdiges Demokratieverständnis offenbart und einige wurden bereits strafrechtlich verurteilt." Schröder betonte: "Solche Leute eignen sich nicht als Vorbild für Schülerinnen und Schüler." Den Aktivisten dürfe in Schulen nicht "der rote Teppich ausgerollt" werden, mahnte sie.

Wer sind die Aktivisten von "Letzte Generation"?

Die Klimaaktivisten von "Letzte Generation" gewannen in den vergangenen Monaten durch Aktionen wie Sitzblockaden auf Autobahnen und Flughafenzufahrtsstraßen, dem Festkleben an Kunstwerken und strafbarem "Retten" von Lebensmitteln aus Supermarktmülltonnen mediale Aufmerksamkeit und wollen damit Druck auf die Politik ausüben. Ziel des zivilen Ungehorsams sind konkrete Maßnahmen gegen die Klimakrise. Dabei halten die Aktivisten deutschlandweit auch zahlreiche Vorträge. Im April sind auch Vorträge in Augsburg und München geplant.