"Letzte Generation" blockiert mehrere Straßen in Berlin

Öffentlicher Nahverkehr beeinträchtigt

Laut Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) war von den Protestaktionen auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Im Busverkehr kam es demnach zu zahlreichen Verspätungen, Umleitungen, Ausfällen oder Einstellungen. "Wenn möglich auf S+U Bahnen ausweichen!", lautete die Empfehlung der VIZ bei Twitter.

Am Sonntag hatten Klimaaktivisten der "Letzten Generation" beim zweiten Rennen der Formel E in Berlin den Start kurzzeitig verzögert. Einige Personen kletterten über den Zaun zur Rennstrecke und wollten sich nach Polizeiangaben auf dem Beton des ehemaligen Flughafens Tempelhof festkleben. Das Sicherheitspersonal verhinderte dies aber und trug die Aktivisten von der Fahrbahn. Rund drei Minuten dauerte die Aktion, nach weiteren drei Minuten konnte das Rennen gestartet werden.

Letzte Generation: "Regierung hält sich nicht an Verfassung"

"Wir nehmen nicht mehr hin, dass diese Regierung sich nicht an unsere Verfassung hält. Wir nehmen nicht länger hin, dass die Regierung keinen Plan hat, wie die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen gestoppt werden kann. Wir leisten jetzt Widerstand", teilte die Letzte Generation zu ihren Aktionen mit. Diese sollten erst enden, wenn die Forderungen der Gruppierung erfüllt sind.

Die "Letzte Generation" beklagt fehlenden Klimaschutz und verlangt die Einsetzung eines Gesellschaftsrats mit gelosten Mitgliedern. Sie fordert von der Politik einen Plan zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens, mit dem die schlimmsten Folgen der Erderwärmung verhindert werden sollen.

Haßelmann: Blockaden sind "nicht produktiv"

Die Kritik an den Protestaktionen der "Letzten Generation" hält unterdessen an. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Britta Haßelmann, bezweifelte angesichts der Blockaden in Berlin die Nützlichkeit solcher Protestaktionen. Wichtig sei es mit Blick auf den Klimaschutz "zu klären, wie können wir möglichst viele Menschen mitnehmen", sagte Haßelmann im ARD-"Morgenmagazin". Die Blockaden seien "nicht produktiv", wenn es darum gehe, "die gesellschaftlichen Mehrheiten jetzt zu verbreitern, in Sachen Klimaschutz mehr zu tun".

Die Rolle der Grünen in der Regierungsverantwortung sei es, "zu sehen, dass wir parlamentarische Mehrheiten für unser Anliegen haben", argumentierte Haßelmann. Nach über einem Jahr Ampel-Koalition stehe fest, dass seit 16 Jahren keine Regierung mehr "so ehrgeizig in Sachen Klimaschutz" gewesen sei. Die Grünen würden innerhalb der Koalition "tun, was wir tun können".

Dobrindt: "Hier handeln Straftäter"

Angesichts der anhaltenden Störaktionen hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Wochenende erklärt, dass er bei seiner umstrittenen Bezeichnung "Klima-RAF" für die "Letzte Generation" bleibe und fordert härtere Strafen. "Wir stellen eine zunehmende Radikalisierung in Teilen der Klima-Bewegung fest. Hier handeln Straftäter und keine Klimaaktivisten", sagte Dobrindt den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Dobrindt sagte, nötig seien schärfere Gesetze "mit erstens Mindest-Haftstrafen und zweitens einer vorbeugenden Ingewahrsamnahme". Die bisherigen Aktionen könnten auch "in Ausübung von Gewalt" enden. "Deswegen bleibe ich dabei: Wir müssen verhindern, dass eine Klima-RAF entsteht."

Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte RTL und ntv: "Für mich ist das eine Form physischer Gewalt, wenn man Sachbeschädigung toleriert oder betreibt oder wenn man eben als eine Protestform die Menschen in ihrer Mobilität einschränkt."

Buschmann warnt vor Zuständen wie in der Weimarer Republik

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte die Aktionen der Klimagruppe "Letzte Generation" mit Straßenprotesten in der Weimarer Republik verglichen. "In den 1920er und 1930er Jahren gab es in Berlin straßenschlachtartige Zustände, weil sich Menschen am linken und rechten politischen Rand selbst ermächtigt fühlten, sich über die Rechtsordnung zu stellen und die eigenen Vorstellungen mit der Faust durchzusetzen", sagte der FDP-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das dürfe sich nicht wiederholen.

Der Justizminister verteidigte die Gerichtsurteile gegen Klimaaktivisten. "Wir leben in einem Rechtsstaat. Da gelten die gleichen Regeln für alle." Wenn akzeptiert würde, dass sich ein Teil der Gesellschaft unter Berufung auf ein höheres Ziel nicht an das Recht gebunden fühle, würden das sicher immer mehr Gruppen für sich in Anspruch nehmen. "Was jetzt die Klimakleber tun, probieren dann möglicherweise als Nächstes die Reichsbürger oder radikale Abtreibungsgegner."