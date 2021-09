Lernen von den Alten: Kanzler und ihr Charisma

Konrad Adenauer, der Vorreiter

Ohne Konrad Adenauer sähen Deutschland und das Amt des Bundeskanzlers heute anders aus. Als erster Kanzler hat er beides geprägt. Teamwork war dabei nicht seine Stärke. "Adenauer war Demokrat, aber er wollte, dass die Dinge so liefen, wie er das für richtig hielt. Er hat mit harten Bandagen gekämpft, um seine Ansichten durchzusetzen", fasst es der Historiker Dominik Geppert zusammen.

Quasi im Alleingang hat Adenauer damals die Bundesrepublik fest in Westeuropa verankert. Auch das Bundeskanzleramt hat er gegründet, das heutige Machtzentrum der Republik, obwohl das am Anfang gar nicht so vorgesehen war. Mit diesem machtbewussten Auftreten als erster Kanzler definiert Konrad Adenauer bis heute unsere Erwartung, dass eine Kanzlerin oder ein Kanzler eine starke Führungspersönlichkeit sein muss.

Ludwig Erhard, der Anti-Politiker

Der Vater des Wirtschaftswunders wollte nie mit Herr Bundeskanzler angeredet werden, erinnert sich Elisabeth Leutheusser von Quistorp, seinerzeit die Hausdame von Ludwig Erhard: "Er sagte, Bundeskanzler kann jeder werden. Professor nicht." Ludwig Erhard war ein Wirtschaftswissenschaftler durch und durch, in der Partei hatte er wenig Seilschaften und Netzwerke. Das schadet ihm am Anfang nicht, weil die Wähler hinter ihm stehen.

Aber mit dem Wirtschaftseinbruch Mitte der 60er und stark steigenden Arbeitslosenzahlen schwindet seine Popularität und schnell wird klar: Im deutschen Politiksystem haben es parteipolitische Außenseiter schwer. Denn Kanzler werden in Deutschland nun mal nicht direkt gewählt. Wer in der deutschen Politik bestehen will, der braucht auf Dauer den Rückhalt seiner Partei. Das Gegenbeispiel zu Ludwig Erhard ist übrigens drei Kanzler später Helmut Kohl. Dessen Netzwerke in Partei und Wirtschaft sind bis heute legendär.

Kurt Georg Kiesinger und der Lebenslauf

Wer Kanzler werden will, dem muss klar sein – sein Lebenslauf wird umgekrempelt werden. Annalena Baerbock kann ein Lied davon singen. Schon viel früher hat das Kurt Georg Kiesinger zu spüren bekommen. Kiesinger war bis zum Kriegsende Mitglied der NSDAP. Als Kanzler flog ihm seine Nazi-Vergangenheit Ende der 60er Jahre um die Ohren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die deutsch-französische Aktivistin Beate Klarsfeld gab ihm auf dem CDU-Parteitag 1968 eine Ohrfeige. Sie wollte öffentlich beweisen, "dass ein Teil des deutschen Volkes, ganz besonders aber seine Jugend, sich dagegen auflehnt, dass ein Nazi an der Spitze der Bundesregierung steht". So Klarsfeld später zu ihrem Motiv.

Mit der 68er Generation startet in Deutschland endlich eine Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit. Der Lebenslauf des eigenen Kanzlers hat dazu einen großen Teil beigetragen.

Willy Brandt, der Superstar

Welch Zugpferd ein Kanzler für seine Partei sein kann, zeigte keiner besser als Willy Brandt. Brandt begeisterte vor allem die junge Generation. Als zum Beispiel sein Sohn auf einer unerlaubten Demo gegen den Vietnam-Krieg teilnimmt, wird er verhaftet. Brandt aber steht zu ihm. Ein Vater also, wie ihn sich viele der 68er wünschen. Außerdem war Willy Brandt im Widerstand gegen Hitler. Mit ihm wächst die Hoffnung, den Mief des Nachkriegsdeutschlands endlich loszuwerden.

Damals bescherte der Politik-Superstar der SPD historische Zahlen: Die Wahlbeteiligung bei der "Willy-Wahl" 1972 lag am Ende bei über 90 Prozent. Und die SPD bekam mit 45 Prozent der Stimmen das bisher beste Ergebnis ihrer Geschichte. Zusammen mit seiner Ostpolitik – Kniefall von Warschau - bildet all das bis heute den "Mythos Willy Brandt".

Allerdings muss man es auch aushalten können, auf solch einem Sockel zu stehen – Willy Brandt konnte das eher nicht. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Popularität – hat sogar gerade den Friedensnobelpreis bekommen – als er überraschend zurücktritt. Mit diesem Schritt baute er sich allerdings endgültig sein eigenes Denkmal. Ein bisschen wie Rockstars, die früh sterben: Wer geht, bevor er abgewählt wird, wird auch nie entzaubert.

Gerhard Schröder, der schlechte Verlierer

Auch verlieren will gelernt sein – Gerhard Schröder ist kein gutes Vorbild. Als er 2005 gegen Angela Merkel verliert, wird eine TV-Gesprächsrunde legendär. Darin sagt Schröder: "Verglichen mit dem letzten Wahlergebnis haben wir verloren. Aber verglichen mit dem, was in dieser Republik geschrieben und gesendet worden ist, gibt es einen eindeutigen Verlierer. Und das ist nun wirklich Frau Merkel." Eine Koalition mit der CDU unter einer Kanzlerin Angela Merkel findet er schlicht absurd: "Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen."

Schröder sei damals schlicht fassungslos gewesen, sagt Dorothee Beck. Sie forscht an der Uni Marburg zu Geschlechterverhältnissen in der Politik: "Der Auftritt war geprägt von Schröders Unglauben, tatsächlich gegen eine Frau verloren zu haben." Verlieren passte einfach nicht in das Selbstbild des Hau-Drauf-Rhetorikers Schröder, für den das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ja auch das für "Familie und Gedöns" war.

Angela Merkel, die Ausdauernde

Welches Erbe von 16 Jahren Angela Merkel die Jahre überdauern wird, muss sich erst zeigen. Auswahl gibt es genug: Ihre Rolle bei der Griechenland-Rettung, in der Bankenkrise, in der Klimapolitik, beim Atomausstieg… Vielleicht wird man sie aber vor allem als die Kanzlerin erinnern, die es geschafft hat, mit einem einzigen Satz ein ganzes Land zu prägen: "Wir schaffen das!"

