Leopard-Panzer für die Ukraine: Union setzt Ampel unter Druck

Für die ukrainische Regierung ist die Sache eindeutig: Es spreche kein einziges "rationales Argument" dafür, Kiew die Lieferung westlicher Kampfpanzer zu verweigern. Das stellte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vor Kurzem auf Twitter fest. Aus Deutschland kämen nur "abstrakte Ängste und Ausreden". Doch der Kanzler bleibt bei seiner Linie: Deutschland werde bei Waffenlieferungen keinen Alleingang wagen.

Waffenlieferungen: Scholz sieht Deutschland als Vorbild

Kritik an dieser Haltung kontert Olaf Scholz stets mit dem Hinweis darauf, dass Deutschland längst schwere Waffen an die Ukraine liefert. Bei der Bundeswehrtagung vergangene Woche vertrat der SPD-Politiker die Ansicht, die Bundesrepublik sei in dieser Sache ein Vorbild für andere Länder: Ohne die deutsche Entscheidung, schweres Gerät zu liefern, wären andere wohl nicht nachgezogen, so der Kanzler. Und: Das Ansehen Deutschlands sei dadurch "erheblich gewachsen".

CSU: Kanzler muss Worten Taten folgen lassen

Eine Einschätzung, die die Union so nicht stehen lassen will. Der Kanzler sei "ganz weit vorne, wenn es um Ankündigungen geht", sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn im BR24-Interview. Wenn es aber um tatsächliche Lieferungen gehe, liege die Bundesrepublik weit hinten. Deswegen solle der Kanzler seinen Worten "endlich Taten folgen lassen", so der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion.

Ampel-Parteien bei Panzerlieferungen uneins

Natürlich weiß man in den Reihen von CDU und CSU, dass in dieser Frage ein Riss durch die Koalition geht. Teile von Grünen und FDP verlangen, Deutschland müsse mehr Waffen als bisher liefern. Allen voran die Abgeordneten Anton Hofreiter (Grüne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sind dafür, der Ukraine Leopard-Kampfpanzer zu liefern.

Als Vorsitzende der Ausschüsse für EU-Angelegenheiten beziehungsweise Verteidigung haben sie stets gute Chancen, mit ihrer Position medial durchzudringen. So fällt es der Ampel zunehmend schwer, die koalitionsinternen Gegensätze in der Frage der Waffenlieferungen zu überbrücken.

Union will mit Antrag zu Waffenlieferungen Druck auf Ampel verstärken

Für die Opposition bietet sich mit der aktuellen Sitzungswoche eine Gelegenheit, einen Keil zwischen die Regierungsparteien zu treiben. Die Unionsfraktion will einen Antrag im Parlament einbringen, der BR24 vorliegt. Darin heißt es mit Blick auf die jüngsten Geländegewinne der ukrainischen Armee, das "Momentum" liege aufseiten der Angegriffenen.

Damit sich die Ukraine erfolgreich verteidigen könne, müsse sie jedoch "umgehend substanziell […] ausgerüstet werden – auch mit schwerem, westlichem Gerät". Konkret sprechen sich CDU und CSU unter anderem dafür aus, möglichst schnell Kampf- und Schützenpanzer aus Industriebeständen an die Ukraine zu liefern – und mehr weitreichende Artillerie, auch aus Beständen der Bundeswehr.

Panzerhaubitze 2.000 gilt als "Favorit" in Kiew

Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass schwere Waffen aus westlichen Ländern einen Unterschied im Gefecht machen – zugunsten der Ukraine. Als Beispiel wird immer wieder die Panzerhaubitze 2.000 genannt, von denen Deutschland bisher zehn geliefert hat. Wie das Verteidigungsministerium heute ankündigte, wird die Bundesrepublik der Ukraine vier weitere dieser Artilleriegeschütze zur Verfügung stellen.

Unter den eingesetzten Waffensystemen sei sie zurzeit der "Favorit", sagte der Brigadegeneral Christian Freuding bereits in einem am Freitag veröffentlichten Bundeswehr-Video. Er betonte auch den Nutzen der gelieferten Mars-Raketenwerfer für die Ukraine: Diese könnten zielgenau eingesetzt werden, so der Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium.