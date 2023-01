Leopard 2 oder Abrams-Panzer: Auf den Nachschub kommt es an

Einfacherer Nachschub für den Leopard 2

Das führt zu einem weiteren Vorteil für den deutschen Kampfpanzer: Er wird in mehreren europäischen Staaten in verschiedenen Varianten genutzt – Ersatzteile und die Fähigkeiten zur Instandsetzung und zur Ausbildung von Besatzungen und Technikern sind also an vielen Orten vorhanden. Da der Leopard 2 auch noch in Produktion ist, können vergleichsweise einfach weiter Teile beschafft werden.

Für den Abrams spricht, dass die USA rund 2.300 Stück in Reserve haben. Aber: Der Abrams wird bisher in der Nato nur von den USA genutzt – sowohl die Panzer als auch Ersatzteile und Ausrüstung müssten also über den Atlantik verschifft werden, lange und komplizierte Nachschubwege wären die Folge.

Der amerikanische Abrams und der deutsche Leopard 2 haben, verallgemeinert gesprochen, ähnliche Fähigkeiten. Für militärische Planer dürften deswegen Versorgung und Nachschub ausschlaggebend sein – und da ist derzeit wohl der Leopard 2 die erste Wahl.