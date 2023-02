Leopard 1 für die Ukraine: Schlachtfeld statt Museum

Schon in den 50er Jahren fiel die Entscheidung, die frisch gegründete Bundeswehr mit einem Kampfpanzer aus deutscher Produktion auszustatten. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Die Bundeswehr und die Armeen europäischer Partner und NATO-Staaten wollten in großer Stückzahl einen Panzer für den befürchteten Krieg gegen den Warschauer Pakt. Besonders auf Schnelligkeit und Beweglichkeit legten die Ingenieure, beteiligt war auch die Firma Porsche, damals Wert, als sie das Waffensystem mit dem Projektnamen "Standardpanzer" entwickelten.

Einst weltweit verbreitet

1965 wurde der Panzer als "Leopard 1" bei der Bundeswehr in Dienst gestellt. Hersteller war die Krauss-Maffei AG – heute Krauss-Maffei Wegmann (KMW) mit Sitz in München. Zu den Abnehmern gehörten unter anderem auch Belgien, die Niederlande, Italien, Dänemark, Norwegen und Kanada. Auch die Türkei und Griechenland zählten zu den ersten Ländern, die ihre Panzertruppen mit dem Leopard 1 ausstatteten. Insgesamt wurden zwischen 1964 und 1984 rund 4.700 Stück gebaut. Heute findet man den Leopard 1 eher im Museum als in der Kaserne. Viele Armeen ersetzten ihn durch das Nachfolgemodell Leopard 2. Die Bundeswehr musterte den Leopard 1 endgültig 2003 aus. Nur noch Brasilien, Chile und Ecuador haben ihn im aktiven Dienst.

Technisch gesehen, sind auch die jüngsten Varianten des Leopard 1 alte Panzer, denn die Fertigung endete vor fast vierzig Jahren. Im Kampf überlegen sind sie nur den vergleichbar alten russischen Modellen. Mit dem Leopard 1 kann die ukrainische Armee zwar zerstörte Panzer ersetzen, also Lücken füllen. Eine wirkliche Kampfwertsteigerung, wie sie sich die ukrainischen Militärs vom Leopard 2 erhoffen, kann durch das ältere Vorgängermodell nicht erreicht werden. Hinzu kommt, dass Ersatzteile für den Oldie nur begrenzt verfügbar sind, ebenso wie die nötige Munition vom Kaliber 105 mm. Neuere westliche Kampfpanzer haben 120 mm-Kanonen. Für die Ukraine ist der Panzer aus den 1960er Jahren eine Notlösung, weil der neuere Leopard 2 offenbar schwerer verfügbar ist.

Instandsetzung nötig

Deutschland, die Niederlande und Dänemark wollen nun die Lieferung von bis zu 178 Leopard 1 aus Beständen der deutschen Industrie finanzieren. Der Rüstungskonzern Rheinmetall und der Flensburger Spezialfahrzeugbauer FFG haben Restbestände. Auch in Belgien gibt es noch Leopard 1, die geliefert oder als Ersatzteillager verwendet werden können. Bevor sie in die Ukraine gebracht werden können, müssen die eingemotteten Panzer allerdings erst aufwändig instandgesetzt werden und das kann dauern. Rheinmetall hat angekündigt, in diesem Jahr 20 bis 25 Leopard 1 liefern zu können. Der Rest soll erst nächstes Jahr folgen. Wie viele Panzer genau überhaupt geliefert werden können, ist unklar.