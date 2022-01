Lemke kündigt "klares Nein" gegen EU-Vorschlag zur Atomkraft an

Nicht genügend Mitstreiter für Blockade

Für eine Blockade im EU-Ministerrat hat Berlin scheinbar nicht genügend Mitstreiter in anderen Hauptstädten. "Eine Abstimmung im Ministerrat wird es nur geben, wenn sich eine ausreichende Anzahl von Mitgliedsstaaten zusammenfindet, um einen Einwand gegen diesen Text zu erheben", sagte Lemke dem "Tagesspiegel". "Und hier muss ich zur Kenntnis nehmen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür zur Zeit als nicht sehr groß eingeschätzt wird."

Roth: "So ist eben Demokratie!"

Am Sonntag hatte der SPD-Politiker Michael Roth bereits erklärt, dass ein "grünes Label" für Atom und Gas nicht mehr abzuwenden sei. "Deutschland setzt sich für mehr Mehrheitsentscheidungen in der EU ein. Das bedeutet dann aber auch, dass wir im Falle des Falles anerkennen müssen, dass wir bei einigen Entscheidungen keine Mehrheit für unsere Position haben", sagte er der "Bild am Sonntag". Roth fügte hinzu: "So ist eben Demokratie!" In der Taxonomie-Debatte sehe er nicht, "wie sich das noch abwehren ließe".

Klassifizierung als nachhaltig und klimafreundlich

Die Brüsseler Behörde hatte ihren Vorschlag für die sogenannte Taxonomieverordnung am Silvesterabend an die EU-Mitgliedstaaten geschickt, die seither rund zwei Wochen Zeit für ihre Stellungnahme haben. Die Taxonomie ist eine Art Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten und kommt einer Einstufung als förderwürdig und einer Empfehlung an Investoren gleich. Die EU-Kommission schlägt unter anderem vor, Investitionen in neue Atomkraftwerke oder zur Laufzeitverlängerung von bestehenden Anlagen unter bestimmten Umständen als nachhaltig und klimafreundlich zu klassifizieren.

EU-Pläne zu "grüner Atomkraft": Konfliktstoff für Ampel?

Kritik an von der Leyen

Es gehe letztlich darum, Finanzströme in nachhaltige Investitionen zu lenken, sagte Lemke dem "Tagesspiegel". Dieses Ziel werde durch die Kommissionspläne "kaputt" gemacht. "Nun droht uns, dass privates und öffentliches Geld in problematische Entwicklungen gelenkt wird und nicht, wie dringend benötigt, in erneuerbare Energien und in die Wasserstoffwirtschaft. Das ist absurd", sagte Lemke und kritisierte die EU-Kommissionspräsidentin: "Ich verstehe einfach nicht, warum Ursula von der Leyen und die EU-Kommission diesen Vorschlag gemacht haben."