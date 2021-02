Leiter des Impfzentrums Fürth: Brauchen Klarheit bei Lieferkette

Nach dem gestrigen Impfgipfel hat sich der ärztliche Leiter des Fürther Impfzentrums, Dr. Michael Hubmann, optimistisch für die Zukunft gezeigt. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte er: "Die Klarheit, die wir brauchen, ist vor allem die Lieferkette. Ich glaube, dass da die Zahlen schon hilfreich sein werden, weil sie auch der Bevölkerung zeigen, dass es noch lange dauern wird, bis wir das bestehende Impfangebot im relevanten Maße erweitern können."

Er sei aber "optimistisch", so Hubmann. Er hofft darauf, dass in Zukunft auch die Praxen eingebunden werden: "Das wird der berühmte Gamechanger sein, wenn wir wegkommen von der alleinigen Fixierung auf die Impfzentren. Wenn die Lieferbedingungen jetzt so blieben, wie es die Politik für das zweite Quartal avisiert hat, dann werde man gemeinsam mit den Praxen ein großes Impfangebot machen können, so Hubmann. Die Zahlen zeigten, dass alle noch ein paar Wochen geduldig bleiben müssen:

Die Zahlen, die für die Quartale ausgerufen werden, mit 18 Millionen Lieferungen jetzt im laufenden Quartal und 77 Millionen im zweiten Quartal, das ist ja doch ein relevanter Unterschied. Ich glaube, dass macht deutlich, dass wir uns da auf alle Fälle noch auf einige Wochen oder Monate Geduld einstellen müssen. Dr. Michael Hubmann, ärztliche Leiter des Fürther Impfzentrums

Hohe Impfbereitschaft

Auch in seinem Impfzentrum gibt es derzeit nicht genug Impfstoff für alle, die geimpft werden wollen, erzählte Hubmann: "Wir teilen das Schicksal mit allen anderen Impfzentren. Aber ich glaube, wir sind auch gut beraten, die positive Botschaft zu sehen, dass sehr viele Menschen das Impfangebot annehmen."

In Stadt und Landkreis Fürth gebe es 15.000 Menschen in der Altersgruppe über 80, erklärte Hubmann: "Wir gehen aufgrund der Daten, die wir aus den Telefonanfragen und den Rückläufern, die wir von den Meldebögen der Oberbürgermeister und der Landräte zurückbekommen, von über 10.000 Impfwilligen in dieser Altersgruppe aus." Bisher habe man 3000 alte Menschen impfen können, "das ist eine sehr erfreuliche Zahl."