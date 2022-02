"Leider plausibel": Eskalation im Ukraine-Konflikt befürchtet

In der Ukraine-Krise gehen die diplomatischen Bemühungen weiter - trotzdem nimmt im Westen die Angst eines russischen Einmarschs zu. US-amerikanische OSZE-Beobachter haben Augenzeugenberichten zufolge in den frühen Morgenstunden damit begonnen, sich aus der Ostukraine zurückzuziehen.

Mit dem Auto seien sie aus der Stadt Donezk im Separatistengebiet Donbass gefahren. Das habe ein Augenzeuge berichtet, wie die Nachrichtenagentur Reuters vermeldet. Bislang äußerte sich die OSZE nicht dazu, ob die Mission im Krisengebiet im Donbass fortgesetzt wird.

US-Außenministerium: OSZE-Beobachter "in hohem Maße gefährdet"

Hunderte internationale Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sind seit März 2014 in der Ukraine stationiert. Sie sollen vor allem in der Ostukraine die vereinbarte Waffenruhe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Soldaten beobachten. Zuletzt waren rund 680 Beobachter aus 43 OSZE-Mitgliedsländern in der Ukraine, darunter nach Angaben von Ende Januar 515 im Osten des Landes. Auch 32 Deutsche gehörten den Angaben nach zuletzt zu den Beobachtern.

Das US-Außenministerium teilte mit, die OSZE-Beobachter seien in hohem Maße gefährdet. "Während wir die wichtige Arbeit der Sonder-Beobachtermission nachdrücklich unterstützen, hat die Sicherheit der US-Bürger für uns oberste Priorität", hieß es. Russland setze seine militärische Aufrüstung an der Grenze zur Ukraine fort, was darauf hindeute, dass es zu bedeutenden Militäraktionen gegen die Ukraine kommen könnte. Die US-Regierung werde nicht in der Lage sein, US-Bürger im Falle einer russischen Militäraktion zu evakuieren. "Militäraktionen können jederzeit und ohne Vorwarnung beginnen."

Geheimdienst-Kontrollgremium: Warnungen der USA ernst nehmen

Der Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestags, Roderich Kiesewetter, nimmt die Warnungen der USA über einen möglichen bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine ernst. "Ich halte die US-Nachrichtendiensthinweise leider für plausibel", sagte der CDU-Abgeordnete dem "Handelsblatt". Er verwies auf Russlands am Donnerstag begonnenes Militärmanöver mit Belarus, in dessen Zuge Russland zusätzliche 30.000 Soldaten sowie Kampfflugzeuge in die Nähe der Ukraine sowie Landungsboote ans Schwarze Meer verlegt habe.

"Aus militärischer und geostrategischer Sicht hat Russland ein Zeitfenster bis zum geplanten Ende des Manövers am 20. Februar, aber auch danach, um militärisch in die Ukraine einzugreifen oder bestimmte aus Putins Sicht geostrategisch wichtige Teile wie die Region Mariupol zu besetzen", sagte Kiesewetter. Entscheidend sei jetzt, ob die Eskalation durch "glaubwürdige Abschreckung" und "kluge Diplomatie" verhindert werden könne.

Großteil des Botschaftspersonals zur Ausreise aufgefordert

Am Samstag hatten die USA mitgeteilt, den Großteil ihres Botschaftspersonals aus Kiew abzuziehen. Ab Sonntag würden reguläre konsularische Dienste an der Botschaft eingestellt. Einige wenige Mitarbeiter würden nach Lviv (Lemberg) im Westen des Landes an der Grenze zu Polen verlegt. Auch andere Staaten verkleinern ihre Botschaftspräsenz in der Ukraine. Zuletzt kündigte Australien am Sonntag an, seine verbliebenen Botschaftsmitarbeiter aus Kiew abzuziehen und nach Lviv zu verlegen. "Die Situation verschlechtert sich, wie Sie alle hören, und erreicht ein sehr gefährliches Stadium", erklärte der australische Premierminister Scott Morrison den Schritt am Sonntag.

Zuvor hatten bereits mehrere westliche Länder ihre Staatsbürger zum Verlassen der Ukraine aufgerufen. Auch das Auswärtige Amt gab am Samstag eine Reisewarnung aus, in der es Deutsche zum sofortigen Verlassen der Ukraine aufrief. Eine militärische Eskalation im Ukraine-Konflikt sei "nicht auszuschließen". Laut Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bleibt die deutsche Botschaft in Kiew geöffnet, allerdings werde das dortige Personal reduziert.

Die niederländische Fluggesellschaft KLM setzte ihre Flüge in die Ukraine am Samstag bis auf Weiteres aus.

Kiews Bürgermeister Klitschko: "Die Welt muss uns jetzt beistehen"

Kurz vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine hat der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, an die internationale Gemeinschaft appelliert, sich an die Seite seines Landes zu stellen. "Wir sind in der Ukraine auf das Schlimmste vorbereitet, die Welt muss uns jetzt beistehen", sagte Klitschko der "Bild am Sonntag".

Der russische Präsident Wladimir Putin strebe nach der Weltmacht, "und der Westen sollte wissen, dass nach der Ukraine die baltischen Staaten dran sein werden. Wir sind nur der Anfang." Wenn Scholz und andere Staatschefs mit Putin sprächen, sollten sie ihm eines klarmachen: "Unser ganzes Land wird sich gegen einen Angriff wehren und es wird schwere Konsequenzen haben."

US-Außenminister fürchtet Angriff unter "falscher Flagge"

Bundeskanzler Scholz trifft sich am Montag in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Am Dienstag reist er nach Moskau zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

In US-Medien war von einem möglichen Großangriff kurz nach dem für Dienstag geplanten Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Moskau die Rede. US-Außenminister Antony Blinken wiederholte eine Warnung, wonach Moskau einen Vorfall unter "falscher Flagge" inszenieren könnte, um unter einem Vorwand in das Nachbarland einzumarschieren. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Tagen wiederholt vor einer "jederzeit" möglichen Invasion gewarnt.

Putin weist Berichte als "provokative Spekulation" zurück

Putin wies Berichte über einen unmittelbar bevorstehenden Angriff als "provokative Spekulationen" zurück. Der Kreml kündigte seinerseits am Samstag einen Teil-Abzug seines diplomatischen Personals aus der Ukraine an. Grund seien "mögliche Provokationen seitens des Kiewer Regimes oder anderer Länder".

In einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron warf er dem Westen vor, der Ukraine "moderne Waffen" zu liefern und damit "Bedingungen für mögliche aggressive Aktionen der ukrainischen Sicherheitskräfte im Donbass" zu schaffen. In der ostukrainischen Donbass-Region kämpfen seit 2014 pro-russische Separatisten gegen die ukrainische Armee.