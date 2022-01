Leidenschaftliche Debatte über Impfpflicht im Bundestag

Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist im Bundestag hoch umstritten. In einer ersten ausführlichen Debatte über diese gesellschaftlich brisante Frage prallten am Mittwoch die Meinungen von Befürwortern und Gegnern aufeinander.

Als erste Rednerin plädierte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dagmar Schmidt, für eine Impfpflicht ab 18 Jahren. "Die Impfpflicht ist ein milderes Mittel als die Gefährdung der Gesundheit durch Durchseuchung und auch als weitere Einschränkungen, die vor allem Kinder und Jugendliche, aber viele andere mehr treffen, mit harten Folgen."

Eine Alternative sei, die Pandemie laufen zu lassen, sagte Schmidt. Das führe irgendwann zu einer Grundimmunität. Vorher aber führe es zu vielen Toten, Kranken und Long-Covid-Patienten. Die zweite Alternative seien neue Kontaktbeschränkungen und andere Maßnahmen bis hin zum Lockdown. Die dritte Alternative sei eine sehr hohe Impfquote. "Davon sind wir trotz aller Bemühungen noch sehr weit entfernt. Und deswegen brauchen wir für den Weg aus der Pandemie eine allgemeine Impfpflicht."

Impfpflicht ab 50 als "Mittelweg"

Der Orientierungsdebatte lag kein konkreter Gesetzentwurf zugrunde. Bislang zeichnen sich drei Modelle ab: eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren, eine Impfpflicht ab 50 Jahren und der Verzicht auf eine Impfpflicht.

Die Ärztin und Grünen-Abgeordnete Paula Piechotta hat mit Blick auf die gesellschaftliche Stimmung in der Debatte um eine Corona-Impfpflicht für einen "Mittelweg" geworben. Am Ende des Prozesses werde eine Regelung gebraucht, „die für alle Bundesländer funktioniert“, sagte Piechotta mit Verweis auf ihren Wahlkreis in Sachsen am Mittwoch bei der Orientierungsdebatte im Bundestag. Sie wolle "versuchen, die gesellschaftlichen Nebenwirkungen, die dieses Medikament Impfpflicht auch haben kann, mitzudenken und zu minimieren", sagte sie. Piechotta trat für den Vorschlag der Gruppe um Andrew Ullmann (FDP) für eine verpflichtende Impfberatung und eine Corona-Impfpflicht ab 50 Jahren ein.

Buschmann für "mildere Alternativen"

Bundesjustizminister Marco Buschmann plädiert vor einer Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht dafür, zunächst alle milderen Alternativen zu prüfen. "Ich traue mir da heute keine abschließende Meinung zu", sagte er als FDP-Bundestagsabgeordneter am Mittwoch bei der ersten Debatte über die mögliche Einführung einer Impfpflicht gegen das Coronavirus im Bundestag.

Die "mildere Alternative einer altersbezogenen, einer gestuften Impfpflicht" sei dabei sehr ernstzunehmen, erklärte Buschmann mit Verweis auf den Corona-Expertenrat, der festgestellt habe, dass vor allem von den über 50-jährigen Ungeimpften eine Gefahr für die Überlastung der Intensivstationen ausgehen würde.

Erledigt sich das Thema durch neue Medikamente?

Es sei auch "denkbar", dass sich die Frage nach einer Impfpflicht durch den Einsatz von wirksamen Medikamenten gegen das Coronavirus erledigen könnte, gab Buschmann zu bedenken. "Ist nicht möglicherweise auch das eine Perspektive und ein Beitrag, um unsere Intensivstation und unsere Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen?" Diese Möglichkeit müsse man prüfen.

Union wirft der Regierung "Arbeitsverweigerung" vor

Die stellvertretende Unions-Fraktionschefin Andrea Lindholz (CDU) hat in der Debatte schwere Vorwürfe gegen die Ampel-Koalition erhoben. Wegen des Fehlens eines eigenen Gesetzentwurfs warf sie der Bundesregierung am Mittwoch im Bundestag "Arbeitsverweigerung" vor. Die Ampel sei in der Frage der Impfpflicht führungs- und orientierungslos. Die geplante Vielzahl von unterschiedlichen Anträgen im Parlament zeichne ein Bild der Planlosigkeit und führe zu Verunsicherung in der Bevölkerung.

AfD: Impfstoffe haben fast "religiöse Stellung"

Die AfD hat ihre Ablehnung einer möglichen Impfpflicht im Bundestag bekräftigt. Man lehne diese sowohl für einzelne Berufsgruppen als auch allgemein "vollständig" ab, sagte Co-Fraktionschef Tino Chrupalla in der sogenannten Orientierungsdebatte. Man sei an einem Punkt angelangt, an dem Impfstoffe schon fast eine religiöse Stellung erhielten. Chrupalla kritisierte zudem die verschärften Corona-Regeln im Bundestag und die Corona-Politik der Bundesregierung: Es gebe für eine Impfpflicht keine Rechtfertigung, "weder medizinisch, noch ethisch noch juristisch". Man müsse mit dem Virus leben.