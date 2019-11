Leichtes Erdbeben auf der Schwäbischen Alb

Auf der Schwäbischen Alb gab es in der vergangenen Nacht ein leichtes Erdbeben. Die Stärke des Bebens lag bei 3,8. Die Erdstöße um 1.59 Uhr seien vermutlich im Umkreis von etwa 30 Kilometern zu spüren gewesen. Schäden waren der Polizei zufolge zunächst nicht bekannt. Erst im Sommer hatte die Erde in der Bodenseeregion mehrmals gebebt. Das stärkste Erdbeben erreichte Ende Juli einen Wert von 3,7.

Erst vor zwei Wochen hatte es ein Erdbeben in Tirol gegeben, dessen Druckwelle auch in Kiefersfelden zu spüren war. Nach Angaben der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ereignete sich das Beben seiner Zeit nachts südöstlich von Kufstein in Tirol und hatte eine Stärke von 3,9. Die Bevölkerung habe das Beben in einem Umkreis von etwa 35 Kilometern verspürt, erklärte die Zentralanstalt. Im Bereich des Epizentrums sei die Erschütterung "teilweise stark wahrgenommen" worden.