Leiche gefunden: Handelt es sich um verschwundene 16-Jährige?

Bei einer großangelegten Suche nach einem vermissten 16-jährigen Mädchen aus der Nähe von Stuttgart haben Ermittler am Donnerstag eine Leiche entdeckt. Der leblose Körper wurde im Bereich der Gemeinde Lenningen im Kreis Esslingen gefunden. Ob es sich um die vermisste Jugendliche handelt, wollten auch am Abend weder Polizei noch Staatsanwaltschaft auf dpa-Nachfrage bestätigen.

Identifizierung des Leichnams steht noch aus

Wie das Polizeipräsidium Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstagabend mitteilten, handelt es sich um einen weiblichen Leichnam. Zur Klärung der Todesumstände sei eine Sonderkommission mit 35 Beamtinnen und Beamten eingerichtet worden. Die Identifizierung stehe noch aus.

Vermisstes Mädchen hatte Schule geschwänzt

Die Jugendliche aus Remshalden im Rems-Murr-Kreis war vor über einer Woche verschwunden. Sie verließ am 24. Januar ihr Elternhaus, fuhr dann aber nicht in ihre Schule, sondern mit dem Zug nach Kirchheim unter Teck. Von dort aus stieg sie in die Teckbahn in Richtung Lenningen - rund 30 Kilometer südlich von Remshalden gelegen. Danach verlor sich ihre Spur. "Die Vermisste ist unseren Informationen nach an dem Dienstag bewusst nicht zur Schule gegangen - das hat sie wohl Schulkameraden so mitgeteilt", sagte ein Polizeisprecher.

Intensive Suche nach Zeugen

Zuletzt hatten die Ermittler ein sogenanntes anonymes Hinweissystem eingerichtet, mit dessen Hilfe sich Zeugen über das Internet auf einfachem Wege melden können. Ein Mann sei am Donnerstag als Zeuge identifiziert worden, sagte der Sprecher. Er sei gemeinsam mit der Vermissten in den Zug gestiegen und könne womöglich Angaben dazu machen, wohin das Mädchen fahren wollte. Tatverdächtig sei der Betreffende nicht.

Tagelange Suche in unwegsamem Gelände

Bislang suchten Rotes Kreuz, ein Hubschrauber und die Bergwacht tagelang auf teils schwierigem Terrain vergebens nach der 16-Jährigen. Am Donnerstag stand nach Polizei-Angaben ein Sucheinsatz zwischen Kirchheim unter Teck und Oberlenningen an - bei diesem Einsatz fanden die Beamten dann die bisher nicht identifizierte Leiche.