Lehrerverband: Wenig Hoffnung auf Präsenzunterricht nach Ferien

Die Corona-Zahlen steigen weiter - und damit sinkt die Hoffnung auf vollen Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien. Der Deutsche Lehrerverband geht nicht davon aus, dass es an den Schulen in Deutschland nach den Weihnachtsferien wieder wie gewohnt weitergeht.

"Auch wir rechnen nicht damit, dass vollständiger Präsenzunterricht ab dem 11. Januar wieder möglich ist", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Deutschen Presse-Agentur. Abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen werde es weiter eine Phase des Wechselunterrichts mit halbierten Klassen, Hybridunterricht oder auch Phasen des reinen Distanzunterrichts geben müssen.

GEW: Noch länger Wechselunterricht

Auch die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, geht von weiter steigenden Infektionszahlen aus. "Also ist auch zu befürchten, dass es mit dem Wechselunterricht länger dauern wird", sagte sie. Ihrer Ansicht nach muss es nach den Ferien an den Schulen zunächst in einem solchen Wechselbetrieb weitergehen - also mit Klassenteilung und abwechselndem Unterricht in der Schule und zu Hause.

Bundesweit gültige Pläne für Schulen gefordert

Meidinger forderte einen bundesweit gültigen Hygienestufenplan, der klar regele, ab welchem regionalen Inzidenzgeschehen an Schulen welche Gesundheitsschutzmaßnahmen ergriffen werden müssten, von der Maskenpflicht im Unterricht über die Halbierung von Klassen bis hin zu Unterricht zu Hause. "Nur so bekommen wir auch wieder mehr Berechenbarkeit in den Schulbetrieb und Schulleitungen könnten sich bei steigenden Infektionszahlen rechtzeitig auf die nächste Stufe einstellen", so Meidinger. Bisher regeln das die Bundesländer selbst in eigenen Vorgaben für ihre Schulen.

Kultusminister beraten am 4. Januar

Wie es an den Schulen nach dem 10. Januar weitergeht, ist bisher noch weitgehend offen. Die Kultusminister der Länder wollen darüber am 4. Januar beraten. Einen Tag später werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise voraussichtlich Beschlüsse fassen.Die konkrete Umsetzung liegt dann aber wie immer in den einzelnen Bundesländern.

Die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Katja Suding, forderte die Kultusminister der Länder dazu auf, "bis zum 10. Januar jeden einzelnen Tag zu nutzen, um langfristige Strategien für den Unterricht unter Corona-Bedingungen zu entwickeln". Die Minister müssten alles dafür tun, möglichst flächendeckend mit geeigneten Schutz- und Hygienemaßnahmen den Präsenzunterricht sicherzustellen.

Bundesbildungsministerin: Auf schwächere Schüler achten

Unterdessen rief Bundesbildungsministerin Anja Karliczek dazu auf, in den kommenden Monaten besonders auf die schwächeren Schüler zu achten: "Was mir die größten Sorgen macht, ist die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler, die schon ohnehin Probleme in der Schule hatten, in ihrer Entwicklung in den vergangenen Monaten noch weiter zurückgefallen sind."

Verbandspräsident Meidinger erneuerte in diesem Zusammenhang seinen Vorschlag für ein zusätzliches Schuljahr wegen der Corona-Krise: "Es wird nach meiner festen Überzeugung viele Schülerinnen und Schüler geben, denen man die Chance auf ein freiwilliges Zusatzjahr einräumen muss, um ihre Chance auf einen erfolgreichen Schulabschluss zu wahren." Das bayerische Kultusministerium hatte bereits mitgeteilt, dass eine Wiederholung der Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021 nicht auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet wird.