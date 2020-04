Lehrerverband rät Eltern in Corona-Krise: "Keinen Druck machen"

Schüler sollen wegen Corona keine Nachteile haben

Meidinger sagte, auch der Lehrerverband hätte sich von der Politik in der Corona-Krise mehr Klarheit und mehr Vorbereitungszeit gewünscht. Aber: "Wir kriegen das hin", so der Lehrerverbandspräsident. Es gelte das Wort des Ministerpräsidenten Markus Söder, dass keine Schülerin und kein Schüler aufgrund von Corona Nachteile erleiden soll. So sei zum Beispiel das Vorrücken auf Probe möglich.

"I schaff den ganzen Mist nimma!"

In den Kommentaren bei BR24 meldeten sich auch viele verzweifelte Eltern zu Wort, die langsam an ihre Belastungsgrenze kommen. Den Kindern würden soziale Kontakte abgehen, jeder Tag sei gleich monoton. Es müsse sich was ändern.

"I schaff den ganzen Mist nimma! I hob drei Kinder dahoam im Alter von 15 Jahren (neunte Klasse), neun Jahren (dritte Klasse) und zwei Jahren Krippe." BR24-Userin

Ändern muss sich laut vielen Usern vor allem auch in Sachen "Homeschooling". Meidinger forderte diesbezüglich einen konkreten und einheitlichen Fahrplan, denn auf das digitale Lernangebot sei man höchstwahrscheinlich noch längere Zeit angewiesen. Auch bei der digitalen Ausstattung gebe es in vielen Familien Defizite, das müsse beachtet werden.

"Homeschooling" ohne Stress

Eltern riet der Lehrerverbandspräsident, ihre Kinder beim "Homeschooling" nicht unter Druck zu setzen. Sie sollten beim Lernen durchaus "hinsehen und kontrollieren", den Kindern aber auch Freiheiten einräumen und Zeitfenster für Hobbys ermöglichen. Ein Tagesplan könnte dabei helfen, so der Schuldirektor.

"Bitte behalten Sie auch die Nerven. Machen Sie den Kindern nicht zu viel Druck." Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes

Neben Tipps für Eltern formulierte Meidinger auch konkrete Forderungen an die Politik. Grundsätzlich begrüßte der Lehrerverbandspräsident den Plan der bayerischen Staatsregierung, den Schulunterricht schrittweise wieder aufzunehmen, dabei sei jedoch eine Bevölkerungsgruppe im Stich gelassen worden - und zwar die Eltern von kleinen Kindern. "Für die brauchen wir zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten", forderte Meidinger gegenüber BR24.