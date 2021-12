Lehrerverbände: Schulschließungen nicht um jeden Preis vermeiden

Wie geht es nach den Weihnachtsferien an den Schulen weiter? Lehrerverbände warnen davor, um jeden Preis am Präsenzunterricht festzuhalten.

"Durch die Omikron-Variante verschärft sich die pandemische Lage massiv – auch an den Schulen", sagte der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das Motto der Politik darf auf keinen Fall mehr heißen, dass es Präsenzunterricht um jeden Preis geben muss."

Meidinger: Harter Lockdown besser als Hin und Her

Die Kultusministerkonferenz müsse schnell zusammenkommen, um mit den Virologen abzustimmen, was mit Blick auf die Gesundheit von Lehrern und Schülern verantwortbar sei, sagte Beckmann: "Dabei dürfen auch Wechsel- und Distanzunterricht kein Tabu sein."

Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sagte dem Redaktionsnetzwerk, angesichts der vielen ungeimpften Schüler habe die Omikron-Variante gerade in den Schulen vergleichsweise leichtes Spiel.

"Ein harter, kurzer Lockdown, inklusive Schulschließungen mit Distanzunterricht, wäre im Zweifel immer noch besser, als wieder über Monate eine Situation zu haben, in der mal geöffnet und mal geschlossen ist."

Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind derzeit unter den Zwölf- bis 17-Jährigen 59,2 Prozent mindestens einmal geimpft, unter den Fünf- bis Elfjährigen sind es 5,6 Prozent (Stand 26. Dezember). Obwohl das Risiko unter Kindern für einen schweren Covid-19-Verlauf gering ist, empfehlen Experten eine Impfung. Die Wahrscheinlichkeit zur Weitergabe des Virus an das Umfeld wird so minimiert, schlimme Verläufe und Folgeerkrankungen wie Long-Covid werden weiter reduziert.

Mehr Impfangebote in Schulen

Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) will die Impfkampagne in Schulen jedenfalls beschleunigen. "Es wäre sinnvoll, dass in den Schulen deutlich mehr geimpft wird." Mobile Impfteams könnten in die Schulen kommen, dort wären die Kinder in einer vertrauten Umgebung, sagte Spiegel dem "Tagesspiegel". Auch Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sprach sich dafür aus: "Wir müssen verstärkt in die Schulen gehen und dort Impfangebote machen."

Verlängerung der Weihnachtsferien?

Vor Weihnachten brachte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) außerdem bereits eine Verlängerung der Weihnachtsferien ins Spiel – oder auch die kurzzeitige Wiedereinführung von Homeschooling. "Distanzunterricht für eine begrenzte Zeit nach den Weihnachtsferien kann eine Möglichkeit sein, die Verbreitung der Omikron-Variante zu erschweren", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern. Dies müsse aber eine Ausnahme bleiben, die allein der aktuellen Situation geschuldet sei, erklärte sie.