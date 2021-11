Lehrer duzen? Das sagen Schüler bei TikTok dazu

"Rolf, kannst Du mir das noch einmal erklären?", "Entschuldigung, Anne, ich habe die Hausaufgaben vergessen" oder "Darf ich mal auf Toilette, Gülcan?" könnte es bald in deutschen Klassenzimmern heißen. Zumindest, wenn es nach den Jusos in Berlin geht.

Die haben kürzlich beschlossen, dass – zumindest in ihrer Heimatstadt – künftig Schüler ihre Lehrer duzen dürfen sollen, zunächst in Projektwochen. Man verspricht sich davon, einen Abbau der Distanz zwischen Schülern und Lehrkräften sowie eine bessere Lernatmosphäre. Dazu verweisen die Jusos auch auf Länder wie Schweden und Finnland, deren Bildungssysteme oft als vorbildlich angesehen werden. Dort ist das "Du" im Klassenzimmer seit langer Zeit üblich.

Wie sehen es die Schüler?

Auch, wenn der Beschluss einer Landesabteilung der Jusos nicht gleichbedeutend mit einer tatsächlichen Regel-Änderung ist, entstand eine kontroverse Debatte über den Juso-Vorschlag - im Boulevard und in den Medien der Hauptstadt. Dort waren kritische Stimmen zu hören und zu lesen, etwa die Befürchtung, dass mit dem "Sie" auch der Respekt für Lehrer verloren gehen könnte.

Und was sagen die Schüler selbst? Ein Blick unter das Video zum Thema auf dem TikTok-Kanal von BR24 gibt Einblicke. Dort folgen und sehen hunderttausende, vor allem junge Nutzer unsere Videos – und kommentieren sie. Wollen die jungen Leute also ihre Lehrer duzen?

Manche duzen jetzt schon

Das Stimmungsbild in den Kommentaren ist gemischt. Es gibt ebenso starke Ablehnung wie Befürwortung des "Du" zwischen beim Lehrern und Schülern. Letzteres vor allem von den zahlreichen Kommentatoren, die angeben, dass sie ihre Lehrer schon jetzt duzen. Offenbar besuchen einige von ihnen nicht-staatlichen Schulen.

So schreibt ein User, dass an seiner Schule die Lehrer geduzt würden und der Respekt größer sei als an staatlichen Schulen, an denen gesiezt werde. Ein anderer schreibt: "Wir duzen unseren Lehrer. Und ich muss sagen, es ist eine bessere Atmosphäre, wenn der Lehrer cool drauf ist und man ihn duzen darf."

"Sie" komplett abschaffen?

Auch ein weiterer User bestätigt in einem Erfahrungsbericht, dass er durch das Duzen keinen Respekt verloren habe. "Respekt hängt von der Kompetenz ab", meint er weiter. Zudem wird in einem Kommentar angemerkt, dass man, der Erfahrung des Nutzers nach, mit dem Duzen mehr Vertrauen zum Lehrer aufbaue.

Manchen Kommentatoren geht das Duzen an Schulen sogar nicht weit genug. Sie würden das "Sie" am liebsten komplett abschaffen. Manch einer wähnt die Gesellschaft in den Kommentaren sogar schon soweit und meint, dass man im Leben nach der Schule ohnehin meist direkt das "Du" angeboten bekomme und kaum noch sieze. Das können viele, die diesen Kommentar wiederum kommentieren, jedoch nicht bestätigen.

"Ich will Distanz"

Auf das "Sie" verzichten möchten trotzdem viele Kommentatoren gerade an der Schule nicht. Es sei ein Zeichen des Respekts dem Lehrer gegenüber, ist zu lesen. Der drohe verloren zu gehen, wenn man das "Sie" abschaffe. Andere meinen, Lehrer zu duzen, würde sich komisch anfühlen. Wieder andere wollen bewusst nicht mehr Nähe zu ihren Lehrern: "Ich will Distanz! Das sind Lehrer, nicht meine Freunde", schreibt einer.

Daneben werden Mittelwege vorgeschlagen: Etwa, dass die Lehrer auch die Schüler grundsätzlich siezen. Oder allgemeiner, dass man sich eben auf eine gemeinsame Anrede für alle an der Schule einige sollte. Und eine TikTok-Userin verteidigt das "Sie" in den Kommentaren bei BR24 aus ganz persönlichen Gründen: "Ich will Lehrerin werden, damit man mich siezt. Ich wäre nicht so begeistert mit dem ‚Du‘."