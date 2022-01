Lehren aus der Pandemie: Was der Corona-Expertenrat fordert

Zweifelhafte Zahlen, fehlende Kommunikation, widersprüchliche politische Signale: Dinge, die Bürger und Bürgerinnen verunsichern können. Ohne geeignete Risiko- und Gesundheitskommunikation, urteilt der Corona-Expertenrat der Bundesregierung in seiner fünften großen Stellungnahme, könnten sich "Selbstwirksamkeit und risikokompetentes Verhalten" nicht ausreichend entwickeln.

Als Lehre aus den Pandemie-Erfahrungen schlägt das 18-köpfige, interdiziplinär besetzte Beratergremium daher den Aufbau einer "nachhaltigen Infrastruktur" vor, um die Bevölkerung besser zu informieren.

"Verunsicherung untergräbt das Vertrauen"

Schnell, effektiv und "evidenzbasiert", also wissenschaftlich begründet, sollte die Gesundheitskommunikation sein. Denn: Ein Mangel an Übereinstimmung von verfügbaren Informationen, deren Bewertungen und den daraus folgenden Empfehlungen trage zur "Verunsicherung der Bevölkerung bei, bietet Angriffsfläche für Falsch- und Desinformation, untergräbt das Vertrauen in staatliches Handeln und gefährdet den Erfolg von wichtigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit", heißt es in der Erklärung.

Was der Expertenrat vorschlägt

Der Expertenrat regt an, eine Institution zu schaffen, die die Risiko- und Gesundheitskommunikation koordiniert und dabei insbesondere auf die Einhaltung von vier Prinzipien achtet:

die Erzeugung und Zusammenführung des besten verfügbaren Wissens. die Übersetzung relevanter Daten in verständliche Information. Dazu heißt es in der Stellungnahme unter anderem: "Ziele sollen Aufklärung und nicht Werbung oder Persuasion ("Überreden") sein." Kommunikation über die verschiedenen Kanäle einer modernen Informationsgesellschaft, sowie Überprüfung der erzielten Effekte und falls notwendig die Anpassung der Strategie.

Dem Corona-Expertenrat zur Beratung der Bundesregierung gehören etwa der Virologe Christian Drosten, die Virologin Melanie Brinkmann und die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, an. Alle 18 Mitglieder des Rates stimmten der fünften Stellungnahme zu.