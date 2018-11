Legendärer Espressokocher-Hersteller Bialetti in der Krise

Der italienische Espressokocher-Hersteller Bialetti steckt tief in der Krise und musste deshalb diese Woche Gläubigerschutz beantragen. Ein Gericht im italienischen Brescia setzte für den 14. November eine Anhörung an. Frisches Geld soll Bialetti jetzt retten. Das Traditionsunternehmen bemüht sich aktuell um ein Darlehen in Höhe von 17 Millionen von dem US-Hedgefonds Och-Ziff.

Schulden und geschlossene Läden

Bialetti ist hoch verschuldet, Ende September belief sich die Summe auf 68,9 Millionen Euro. Die Geschäfte laufen bereits seit einiger Zeit schlecht. In den ersten sechs Monaten des Jahres brach der Umsatz um 12,1 Prozent ein, der Nettoverlust betrug 15,3 Millionen Euro. Seit Juli musste Bialetti 19 Läden schließen, davon 15 im Stammland Italien. Beim italienischen Fiskus ist die Firma mit mehreren Millionen Euro an Steuerzahlungen in Verzug.

Bialetti macht verändertes Konsumverhalten verantwortlich

Schuld an der Krise ist laut Bialetti das veränderte Konsumverhalten in Italien und anderswo. Dieses habe zu enormen Produktions- und Lieferschwierigkeiten geführt.

Der Name Bialetti steht für eine Revolution auf dem Kaffeemarkt. 1933 brachte Alfonso Bialetti, der Gründer der Taditionsfirma, den "Moka-Express" auf den Markt. Dank der achteckigen Aluminiumkanne konnten die Italiener fortan auch zu Hause einen Espresso wie in der Bar genießen. Das Design der Maschine blieb bis heute nahezu unverändert. Die Kanne arbeitet nach dem Perkolator-Prinzip, das heißt, Wasser wird durch den Dampfdruck durch den gemahlenen Kaffee gepresst.

Geschäft mit Kaffeekapseln läuft gut

Schon seit längerem produziert Bialetti nicht nur den legendären Espressokocher, sondern verkauft auch elektrische Kaffeemaschinen, Tassen und Kaffee sowie kleinere Küchengeräte. Um das Traditionsunternehmen aus der Krise zu führen, will man sich künftig auf das konzentrieren, was gut läuft - Kaffeekapseln und Kaffee. In diesem Segment legten die Verkäufe im ersten Halbjahr des Jahres um 13,1 Prozent zu. Gefragt ist auch nach wie vor das, mit dem alles begann - der "Moka-Express".