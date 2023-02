Leere Gemüseregale bei den Briten - Deutschland steht besser da

Obst- und Gemüsekrise in Großbritannien. Die Bilder leerer Regale dominieren die Zeitungen und die Berichterstattung im Fernsehen und Hörfunk. Gemüse- und Obstproduzenten auf der Insel warnen angesichts von Lieferproblemen bei einigen Lebensmitteln bereits vor einer langen Krise. "Tomaten, Paprika und Auberginen werden erst im Mai in großen Mengen erhältlich sein, also wird es länger als ein paar Wochen dauern", sagte Lee Stiles vom Erzeugerverband Lea Valley Growers Association (LVGA) der BBC. Es sei zu spät für britische Produzenten, um den Mangel auszugleichen. Dafür hätten sie früher anpflanzen müssen, so Stiles.

Großbritannien importiert im Winter rund 95 Prozent der Tomaten. Doch die LVGA erhält nach eigenen Angaben nur ein Viertel der Produkte, die in Spanien oder Marokko bestellt wurden. Grund ist demnach vor allem extrem schlechtes Wetter in den Anbaugebieten. Hinzu kommen gestiegene Transportkosten angesichts hoher Energiepreise. Deshalb würden Produzenten lieber in näher gelegene Märkte liefern, so die LVGA weiter. Mehrere Einzelhändler wie Marktführer Tesco haben wegen der Lieferschwierigkeiten den Verkauf einiger Produkte wie Tomaten oder Gurken rationiert.

Umstrittener Ratschlag der Regierung

Landwirtschaftsministerin Therese Coffey hatte angekündigt, die Engpässe könnten in zwei bis vier Wochen überwunden werden. Anstatt Tomaten und Salat sollten die Briten die heimischen Spezialitäten wertschätzen, forderte die konservative Politikerin und sagte: "Viele Leute essen derzeit Rüben." Dafür erntete sie Kritik und Spott: "Lasst sie Rüben essen", titelte die Zeitung "Daily Mirror" - in Anlehnung an das berühmte Zitat "Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen", das der französischen Königin Marie-Antoinette zugeschrieben wird. In sozialen Medien werden inzwischen die besten Rübenrezepte gesucht.