LEDs in Straßenlaternen: Effizient aber vielleicht ungesund

Sie sind langlebig, sparen Energie und schauen fast so aus wie herkömmliche Glühbirnen. LED-Lampen gibt es inzwischen in vielen Privathaushalten. Auch öffentliche Beleuchtung, zum Beispiel an Straßen, ist in vielen Ländern Europas auf LEDs (Licht emittierende Diode) umgestellt worden. Das verändert das Farbspektrum in der Nacht - mit möglichen Folgen für Mensch und Tier.

Fotos aus dem All zeigen Veränderungen im Farbspektrum

Ein Forscherteam University of Exeter in Penryn hat Fotos, die von der Internationalen Raumstation ISS aus aufgenommen wurden, ausgewertet und festgestellt, dass durch die weißeren LEDs insbesondere der Anteil der Emissionen im blauen Bereich des Spektrums zugenommen hat. Deutschland ist von diesem Effekt allerdings vergleichsweise wenig betroffen. Da blaues Licht beispielsweise die Ausschüttung des Hormons Melatonin hemmt, das schlaffördernd wirkt, kann die Umstellung auf LEDs Auswirkungen auf Tier und Mensch haben, so das Team um Kevin Gaston.

Mehr als eine Million Fotos aus dem All ausgewertet

Seit 2003 wurden von der Raumstation ISS aus etwa 1,25 Millionen Bilder aufgenommen. Die Wissenschaftler wählten Fotos aus den Jahren 2012 und 2013 aus, die das nächtliche Europa zeigen, und verglichen sie mit Aufnahmen derselben Regionen in den Jahren 2014 bis 2020. Zwischen den beiden Zeiträumen erreichten LEDs als Leuchtmittel für Straßenlaternen die Marktreife. Die Forscher fanden im zweiten Zeitraum einen Anstieg des Lichts im grünen Bereich um 11,1 Prozent, im Bereich des blauen Lichts jedoch um 24,4 Prozent. Besonders in Italien, Rumänien, Irland und Großbritannien konnte das beobachtet werden. Die geringste Veränderung gab es in Deutschland und Österreich.

Blaues Licht kann den Biorhythmus beeinflussen

Im Hinblick auf die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die biologische Umgebung nennen die Wissenschaftler mehrere Aspekte: Weil blaues Licht die Ausschüttung von Melatonin hemmt, kann der Biorhythmus bei Tieren, aber auch beim Menschen durcheinandergeraten. Dass die nächtliche Beleuchtung negative Folgen für die Bewegung und das Fressverhalten von Fledermäusen hat, wurde bereits in früheren Studien gezeigt. Die Nutzung von LEDs bewirkt zudem, dass in Städten noch weniger Sterne sichtbar sind, und dass sich die Bewegung von Motten und anderen Insekten, die sich Lichtquellen nähern oder sie vermeiden, weiter verändert.