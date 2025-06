In der Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt gibt es nach Jahren erstmals wieder einen Wechsel an der Spitze: Kopenhagen führt nun.

17.06.2025

Lebenswerteste Stadt: Wien verliert, Kopenhagen überholt

Die britische Zeitung "The Economist" ermittelt jährlich die lebenswerteste Stadt der Welt. Bislang stand Wien dabei immer ganz an der Spitze. In diesem Jahr hat jedoch Kopenhagen das Rennen gemacht. Bayerische Städte tauchen in den Top 10 nicht auf.