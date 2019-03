vor etwa einer Stunde

Lebenslang für Ex-Serbenführer Karadzic

Der frühere bosnische Serbenführer Karadzic muss lebenslang hinter Gitter. Das entschieden UN-Richter in einem Berufungsprozess in Den Haag. In erster Instanz war Karadzic noch zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist endgültig.