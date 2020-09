Wie die Toraja mit den Toten leben

Romeo und Julia wieder vereint bei Ma'nene

Ludia Limbong, die Frau von Daniel Sambara, sieht das als Zeit der Zärtlichkeit an, und für Ardi Lulun ist der Dienst am Toten auch ein Dienst an der gesamten Familie. "Das machen wir von Herzen, denn wir glauben, wenn wir das beste für unsere Ahnen tun, wird unsere Familie bald viel Glück haben." Ardi ist sowohl der Enkel von Daniel Sambara als auch verwandt mit Romeo und Julia, also dem Paar, das eben mit großem Tamtam ausgewickelt wurde.

Romeo und Julia werden die beiden im Dorf genannt, weil sie so viele, viele Jahre glücklich verheiratet waren. Jetzt stehen sie wiedervereint nebeneinander an der Säule vor ihrem Grabhaus in der Sonne, Romeo mit großer Sonnenbrille im Gesicht und Batikhemd um den Körper, Julia mit pink und bunt geblümtem Gewand und Kopftuch auf dem kahlen Schädel. Dreißig Jahre sind sie tot, aber noch gut erhalten. Der Zustand der Körper ist ganz unterschiedlich, das ist auch eine Art Wettstreit. Die Familien sind stolz, wenn ihre Toten noch ganz sind, wenn man sie noch aufstellen kann.

Nicht immer sind die Toten gut erhalten

Manchmal ist die Enttäuschung groß, wenn ein Sarg nach drei Jahren wieder geöffnet wird: Ungeziefer und Feuchtigkeit können an den Körpern ihr zerstörerisches Werk verrichten, so wie bei zweien von Ardis Verwandten. "Die haben nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Foto aus Lebenszeiten, das vor jedem Sarg präsentiert wird", meint er. Also nageln die Angehörigen die Särge schnell wieder zu. Sobald die Körper drohen, auseinanderzufallen, lassen die Familien sie in ihren Särgen. Die werden geputzt, das ganze Grab wird gereinigt und schön gemacht.

Das ist nur während dieser zehn Tage der Ma'nene erlaubt, in den drei Jahren dazwischen nicht, das bringe Unglück. Fast alle Toraja sind Christen, aber die alten Bräuche und ihr Glaube können gut nebeneinander existieren. Zur feierlichen Graböffnung spricht die Priesterin ein Gebet, dort, wo eben noch der Büffel zerhackt wurde. Am nächsten Tag, einem Sonntag, gehen die Familien in die Kirche und die Männer danach zum Hahnenkampf. Der ist zwar illegal, gehört aber auch zur Ma'nene.

Toter bleibt zuhause für einen Abschied von allen

Am 30. August opfert jede Familie einen Büffel und ein Schwein für alle, die sie wiedergesehen haben. Die Brücke ins Jenseits wird hier aus Blut gebaut. Als Daniel Sambara vor sechs Jahren beerdigt wurde, mussten, je nachdem, wen man fragt, 125 oder aber mehr als 300 Büffel ihr Leben lassen. Auf jeden Fall so viele, wie es sich für einen Dorfchef gehört. Das war ein Jahr nach seinem Tod. Bis dahin wurde er im Wohnhaus aufbewahrt: Eigentlich wollte er nicht länger im Haus bleiben, aber eine Enkelin, die in Yogyakarta studiert, konnte nicht eher kommen, also hat er ein Jahr im Haus gewartet.

Solange der Verstorbene nicht beerdigt ist, gilt er nicht als tot, nur als krank. So einen Kranken hat auch Ester Bu'tu im Haus. Ihr Mann Elias ist vor einem halben Jahr gestorben. "Wir können ihn erst im nächsten Juni beerdigen, es müssen alle zusammenkommen", sagt sie. Solange liegt er in einer Kiste mit einem geblümten Tuch zugedeckt im Zimmer der Tochter, die auf die Universität geht. "Ich setze mich manchmal zu ihm und trinke Tee mit ihm. Niemand findet das merkwürdig, alle wachsen mit diesen Sitten auf."

Und als Elias Mann gerade gestorben war, da haben ihm alle Familienmitglieder gemeinsam Formalin gespritzt, wie hier üblich. Damit er nach seiner Beerdigung bei der nächsten Ma'nene auch noch gut erhalten ist.