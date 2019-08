Laxe Rückrufpraxis: Viele Autos mit gravierenden Risiken

Plusminus und BR Data haben die EU-Datenbank Rapex nach Fahrzeugrückrufen ausgewertet, die Deutschland betreffen und von denen ein "serious risk“, eine ernste Gefahr, ausgeht: Demnach hat sich die Zahl der Meldungen zu Herstellern von Autos, Bussen oder Lkw, von denen eine solche ernste Gefahr ausgeht, in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.

Tausende Hondas haben Risiko-Airbag

Ein Beispiel: Die EU-Kommission meldete im Januar 2019 über das Online-Schnellwarnsystem Rapex für Produkte mit ernsten Mängeln zahlreiche Honda Modelle mit folgendem Problem: "Ein Defekt im Gasgenerator des Beifahrerairbags (…) führt zu unkontrollierter Inflation und zum Lösen von Metallfragmenten beim Auslösen des Airbags. Dies kann dazu führen, dass die Fahrzeuginsassen verletzt werden.“ In den USA hat die US-Verkehrsüberwachungsbehörde NHTSA zahlreiche Fälle dokumentiert, bei denen ein vergleichbarer Airbag ungewollt explodiert, Metallteile herauskatapultiert und dadurch Menschen verletzt wurden.

Zwar hat Honda die Fahrzeuge zurückgerufen. Doch im vergangenen Juli, so räumt der Hersteller auf Anfrage ein, waren noch 20.507 Fahrzeuge mit dem gravierenden Risiko auf den Straßen. Trotz Rückrufs haben demnach 31 Prozent aller betroffenen Fahrzeuge nach wir vor einen Risiko-Airbag.

"Praxis gefährdet die Verkehrsteilnehmer“

Axel Friedrich, ehemaliger Leiter im Umweltbundesamt, beschreibt, was passiert, wenn der defekte Airbag sich unkontrolliert löst: "Sie kriegen einen Schlag aufs Ohr, während der Fahrt. Dieses Teil sitzt Ihnen ja im Gesicht. Sie sehen nichts mehr. Das heißt, Sie werden mit Sicherheit einen Unfall machen.“ Deutschlands Rückrufpraxis hält Friedrich für skandalös: "Das Kraftfahrtbundesamt ist zuständig für die Bürger. Es muss diese Fahrzeuge sofort zurückrufen. Diese Praxis gefährdet die Verkehrsteilnehmer.“

Weitere Fälle: BMW 1, 3, M3, X1, Z4: 16.000 Fahrzeuge mit Gefahr des Komplettausfalls der Elektronik sind ein Jahr nach der Rapex Meldung noch immer auf der Straße. "In einzelnen Fällen kann es zum Liegenbleiben während der Fahrt kommen“, so BMW auf Anfrage von Plusminus. Welche und wie viele Fahrzeuge genau es von diesen 16.000 noch nicht gerichteten Autos betreffen könnte, ist nicht bekannt.

So funktioniert ein Fahrzeug-Rückruf in Deutschland

Audi Q5: 25 Prozent der möglicherweise mit einem nicht intakten Handbremszylinder ausgestatteten Fahrzeuge sind am 23. Juli 2019 noch nicht repariert. Ein "Versagen der hydraulischen Bremsanlage über die ganze Lebensdauer kann nicht ausgeschlossen werden". Eine Notbremsfunktion könne das Fahrzeug dann bis zum Stillstand verzögern, so Audi.

Die Rückrufpraxis ist in Deutschland derzeit wie folgt geregelt: Meldungen aus der Rapex-Liste gehen an die zuständigen nationalen Behörden für Kraftfahrtzeug-Sicherheit, in Deutschland das Kraftfahrtbundesamt, kurz KBA. So erfahren das KBA und auch alle anderen zuständigen nationalen Behörden in den EU-Ländern von ernsten Risiken. Umgekehrt melden alle nationalen Behörden an Rapex.

So geht das KBA nach eigenen Angaben vor: "Sofern ein ernstes Risiko besteht, werden die Fahrzeughalter in der Regel im Rahmen einer Halterbenachrichtigung des Herstellers über den Rückruf informiert.“ Auch das KBA listet Rückrufe in einer eigenen Rückrufdatenbank auf, die allerdings nicht mit der Rapex-Liste in Verbindung steht. Die Rückrufe würden, so das KBA, "fahrzeuggenau anhand der Fahrzeugidentifizierungsnummer überwacht".

Kraftfahrtbundesamt gibt Herstellern 18 Monate Zeit

Obwohl die zuvor als "ernst“ klassifizierten Mängel Gefahren für Leib und Leben darstellen können, gibt das KBA den Herstellern bis zu 18 Monate Zeit, die Rückrufe abzuwickeln.

Fahrzeuge, die der Hersteller in der vorgegebenen Frist nicht richten würde, meldet das KBA der zuständigen Zulassungsbehörde, die in eigener Zuständigkeit dann weitere Maßnahmen prüft. Plusminus hat ein paar aktuelle Bespiele von Risiken in Autos, Lkws und Bussen zusammengetragen: