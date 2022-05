Empörung in Israel über Lawrow-Aussagen zu Hitler

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat mit einem Nazi-Vergleich in Bezug auf den Krieg in der Ukraine in Israel für Empörung gesorgt. Israels Außenminister Jair Lapid bezeichnete die Aussagen Lawrows als unverzeihlich und abscheulich und forderte eine Entschuldigung seines russischen Amtskollegen. Israels Außenministerium hat den russischen Botschafter zu einem Gespräch noch am Montag einbestellt, um über die jüngsten Äußerungen von Lawrow zu sprechen.

Lawrow sagte, auch Hitler habe jüdisches Blut gehabt

Lawrow war im Interview mit einem italienischen Sender gefragt worden, wie Russland behaupten könne, die Ukraine entnazifizieren zu wollen, wenn der ukrainische Präsident Selensky doch Jude sei. Das stehe nicht im Widerspruch, entgegnete Sergej Lawrow. Auch Adolf Hitler habe jüdisches Blut gehabt. "Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind."

Holocaust-Gedenkstätte: Lawrow hat Opfer der Shoa beleidigt

Israels Außenminister Lapid empfahl Lawrow, in ein Geschichtsbuch zu schauen: "Die Ukrainer sind keine Nazis. Nur die Nazis waren Nazis. Nur sie haben die systematische Vernichtung der Juden vorgenommen." Der Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Danny Dayan, betonte, dass Lawrow die Opfer als Täter darstelle. Der russische Außenminister habe die Opfer der Shoah beleidigt und eine haltlose antisemitische Verschwörungstheorie verbreitet.

Die israelische Regierung hat sich bisher mit Verurteilungen des russischen Angriffs auf die Ukraine weitgehend zurückgehalten. Israel beteiligt sich auch nicht an den internationalen Sanktionen. Als Grund wird das strategische Interesse Israels an stabilen Beziehungen zu Russland gesehen, das Truppen in Israels Nachbarland Syrien stationiert hat.