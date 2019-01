Lawinengefahr: DJ Ötzi muss Tourstart auf Skihütte verschieben

Sänger DJ Ötzi, unter anderem durch das Lied "Anton aus Tirol" bekannt, muss wegen der gewaltigen Schneemengen in Österreich seinen Tourstart verschieben. Das für Dienstag geplante Auftaktkonzert der rund neun Stationen seiner "Gipfeltour" auf einer Skihütte in Saalbach-Hinterglemm könne wegen der Lawinengefahr und gesperrter Zufahrtsstraßen nicht stattfinden, teilte sein Management am Montag mit.

Beim Thema Lawine geht für DJ Ötzi "Sicherheit vor"

"Ich bin natürlich sehr traurig, dass ich meine Fans enttäuschen muss, aber es wäre unverantwortlich unter diesen Umständen die Show zu machen. Sicherheit geht vor", meinte Gerry Friedle alias DJ Ötzi. Er hoffe, dass die neue Tour nun am 10. Januar in Kirchberg in Tirol starten könne.

DJ Ötzi ist auf Tour durch die großen Skiorte

Der 48-Jährige feiert in diesem Jahr zwei Jahrzehnte als Sänger und Entertainer. Dazu reise er wie in alten Zeiten durch namhafte Skiorte, so das Management. Am 9. Februar tritt DJ Ötzi auch in Deutschland auf - im eher bergfernen Aspach in Baden-Württemberg.