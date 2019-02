Lawinenabgang: Brennerautobahn in Südtirol komplett gesperrt

Am Brenner gibt es derzeit kein Durchkommen: Sowohl die Brennerautobahn als auch die Brenner Staatsstraße sind auf beiden Seiten wegen Lawinenabgängen und Schneefällen gesperrt. Am Samstagvormittag wurde die Autobahn ab Klausen in Richtung Norden gesperrt, später auch in Richtung Süden. Alle LKW und PKW werden bei Brennersee zurück auf die A13 Richtung Innsbruck umgeleitet. Laut Verkehrspolizei ist die Brenner Staatsstraße auf italienischer Seite ebenfalls bis auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Verkehrsumleitung auf österreichischer Seite

Seit Stunden gibt es bereits umfangreiche Verkehrsbehinderungen auf italienischer Seite aufgrund der Schneefälle der vergangenen Stunden, weshalb die Umleitung des Verkehrs bereits auf österreichischer Seite erfolgt. Die Dauer der Sperre ist nach einer Aussendung der ASFINAG derzeit nicht absehbar.

Viele Menschen sitzen auf der Brennerautobahn in ihren Autos fest

Laut italienischen Medienberichten sitzen auf der Brennerautobahn viele Menschen in ihren Autos fest. Augenzeugen berichten, dass sie bis zu zwölf Stunden im Auto ausharren mussten. „12 Stunden lang schon stecken meine Frau und meine beiden Töchter auf der Brennerautobahn fest, 20 Kilometer vor dem Brenner“, klagte ein Krankenfleger aus Garmisch der italienischen Nachrichtenagentur Ansa am Samstagvormittag.

In der gesamten Region Trentino beträchtliche Probleme

Die Einsatzkräfte sind seit Stunden dabei, die Fahrbahn so gut als möglich zu räumen und auch die „gestrandeten“ Lkw zu bergen, die ohne Schneeketten hängengeblieben waren. Auf der A13 auf Tiroler Seite ist es deshalb zu erheblichen Staus von etwa 15 Kilometern Länge gekommen.

Die Lawine ging zwischen Sterzing und dem Brenner ab, als die Autobahn bereits gesperrt war. Auch im Sarntal hinter Weißenbach ging eine Lawine von größerem Ausmaß ab. Wegen der heftigen Schneefälle in der gesamten Region Trentino Südtirol kam es zudem zu beträchtlichen Problemen im Bahnverkehr. Etliche Züge fielen aus.

Zweithöchste Lawinenwarnstufe in Sterzing

In Nacht auf Samstag fielen in Südtirol stellenweise bis zu 80 Zentimeter Neuschnee. Besonders betroffen war Sterzing. Derzeit herrscht zweithöchste Lawinenwarnstufe 4. Meteorologen rechneten in den kommenden Tagen aber mit einer Wetterbesserung.

Südtiroler Zivilschutz rät zu späterer Abreise

Der Südtiroler Zivilschutz hat indes Touristen im Pustertal und den Seitentälern geraten, ihre Abreise später anzutreten. Keinesfalls soll auf die Brennerautobahn (A22) gefahren werden, hieß es in einer Aussendung. Dringlichste Aufgabe sei derzeit, die Insassen hängen gebliebener Fahrzeuge zu versorgen.

Brennerautobahn bis auf Weiteres gesperrt

Die Brennerautobahn bleibe bis auf Weiteres gesperrt. Touristen sollten sich vor der Abfahrt bei der Verkehrsmeldezentrale über die Straßenverhältnisse informieren.

Nach den starken Schneefällen und wegen vereister Schneemassen kam es auch im Bahnverkehr in Südtirol am Samstag zu Zugausfällen beziehungsweise erheblichen Verzögerungen. Einzige Ausnahme bildete die Vinschger Bahn, die regulär fuhr.

Für Sonntag weitere Schneefälle angekündigt

Zudem habe wegen der kritischen Situation auf vielen Straßen auch kein Schienenersatzdienst mit Bussen eingerichtet werden können. Da für heute, Samstag, und am Sonntag weitere Schneefälle angekündigt waren, war auch für Sonntag noch mit Einschränkungen im Bahnverkehr sowie insgesamt im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen.

Über 450 Mitarbeiter des Straßendiensts waren in der Nacht auf Samstag mit rund 220 Schneeräumfahrzeugen im Einsatz. Dabei wurden 2.500 Tonnen Salz gestreut, um Eisbildung auf den Straßen zu verhindern. Hängen gebliebene Schwerfahrzeuge ohne Winterausrüstung behinderten die Arbeit der Einsatzkräfte vielerorts, hieß es.

Unwetter in ganz Italien

Während heftige Schneefälle im Trentino bzw. in Südtirol erneut zu Problemen geführt haben, sind auch mehrere andere Regionen in Nord- und Mittelitalien mit Winterwetter konfrontiert. Schneefälle belasteten den Verkehr auf mehreren Autobahnen in der Lombardei, in der Emilia Romagna und im Piemont. In Venetien und in der Lombardei wurden einige Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt.