Sechs Tote bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc

Die Lawine war am Sonntagmittag am Armancette-Gletscher in der Nähe des Montblanc nahe der französisch-italienischen Grenze niedergegangen, wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin mitteilte.

Suche mit Hubschraubern und Hunden

Bei den sechs Opfern handelt es sich offenbar um Franzosen. Bei dem Unglück wurde nach Polizeiangaben eine weitere Person leicht verletzt, acht Alpinisten, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten, blieben unversehrt.

Die Rettungsteams setzten bei der Suche nach Verschütteten auch Hubschrauber und Spürhunde ein. Innenminister Darmanin dankte den Helfern für ihren Einsatz. Er gedenke der Opfer und ihrer Angehörigen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron meldete sich mittlerweile zu Wort: "Wir denken an sie und ihre Familien", schrieb er.

"Große Lawine" mit großer Fallhöhe

Nach Angaben der Präfektur war die Lawine mindestens 100 Meter breit und legte eine Fallhöhe von mehr als 1.000 Metern zurück, in der lokalen Presse war von einer "großen Lawine" die Rede. Das Skigebiet Contamines-Montjoie veröffentlichte via Twitter Video-Aufnahmen des Lawinen-Abgangs.