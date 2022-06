Lauterbach zur Sommerwelle: Keine Panik, aber Vorsicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in der Bundespressekonferenz in Berlin vor einer Corona-Welle im Sommer gewarnt. "Wir haben eine Sommerwelle vor uns", sagte Lauterbach, die Inzidenzen entwickelten sich nach oben. Man sei davon "nicht überrascht worden", so Lauterbach. Er habe das genau so prognostiziert.

"Wir sind nicht existenziell gefährdet"

"Panik" sei nicht angebracht, so Lauterbach: "Wir können relativ hohe Inzidenzen haben, aber man muss nicht in Panik geraten, wir sind nicht existenziell gefährdet", sagte der Minister. Die aktuellen Corona-Virusvarianten seien hoch infektiös, führten aber zu weniger schweren Verläufen.

Übersterblichkeit "keine Kleinigkeit"

"Es ist aber nicht so, das wir die Sommerwelle begrüßen können", so Lauterbach: Es gebe jeden Tag eine deutliche Übersterblichkeit, besonders bei über 60-Jährigen und anderen Risikogruppen. "Das ist keine Kleinigkeit." Zudem drohe eine höhere Zahl an LongCOVID-Fällen, die es zu begrenzen gelte.

Aufruf zum Maskentragen und zur Impfung

Daher fordere der Minister dazu auf, in Innenräumen freiwillig Maske zu tragen. Lauterbach rief zudem dazu auf, dass sich besonders über 70-Jährige und Angehörige von Risikogruppen zum vierten Mal Impfen lassen sollten.

Die Verläufe seien zwar bei der Omikron-Variante BA.5 gerade bei den Geimpften und Genesenen milder. Aber wenn die Zahl der Infizierten stark steige, werde auch die Zahl der von Long-Covid Betroffenen zunehmen.