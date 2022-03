Lauterbach zu Corona: "Lage viel schlechter als die Stimmung"

Zudem verteidigte er das neue Infektionsschutzgesetz, wies aber darauf hin: "Das neue Infektionsschutzgesetz ist nur so gut wie die Landtage, die es anwenden."

Hälfte der Covid-Intensivpatienten über 70 Jahre alt

Der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler sagte, dass die Hälfte der derzeitigen Covid-Patienten auf Intensivstationen über 70 Jahre alt seien. Die noch ansteckendere Omikron-Subvariante BA.2 setze sich immer stärker durch und mache bereits die Hälfte der Infektionsfälle aus. In den vergangenen vier Wochen seien mehr als 4.200 Menschen mit oder an Covid verstorben, so Wieler.

Mehr als 200 Long Covid-Beschwerden

Jördis Frommhold, Chefärztin der Medrian Klinik Heiligendamm machte auf die Gefahr von Long Covid aufmerksam. Die Symptome reichten von massiver Erschöpfung, Probleme bei der Atmung, kognitive Defizite, die Demenz-ähnlich seien bis zu Muskelschmerzen, die nicht auf Schmerzmittel reagierten. Inzwischen seien mehr als 200 unterschiedliche Beschwerden, die mit Long Covid in Verbindung gebracht würden, bekannt. "Wir haben es mit einer chronischen, bisher nicht heilbaren Krankheit zu tun", so die Ärztin. Studien zufolge ist bei vollständig Geimpften die Gefahr von Long Covid deutlich reduziert.

252.836 neue Corona-Fälle

Eine Woche vor dem geplanten Auslaufen vieler Corona-Schutzmaßnahmen steigt die Zahl der Neuinfektionen immer weiter. Das RKI meldete am Freitag 252.836 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Das sind 35.243 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche. Insgesamt kletterte in Deutschland damit die Zahl der bestätigten Infektionen auf mehr als 16,7 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1.439,0 von 1.388,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen auf 100.000 Personen sich innerhalb einer Woche infiziert haben. 249 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt wurden bislang 125.272 Todesfälle gemeldet.

Die Zahl der Intensivpatienten mit dem Virus in Krankenhäusern lag am Donnerstag bei 2.085. Das sind deutlich weniger als in der vierten Welle, was mit dem im Schnitt milderen Verlauf der Krankheit bei einer Ansteckung mit der hochansteckenden Omikron-Virusvariante erklärt wird.